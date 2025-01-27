القصة الكاملة لمقتل شاب داخل مقابر الزرزمون في الشرقية (صور)

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية خلال شهرأغسطس من العام المنقضي 2024، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره على يد طالب بدائرة مركزشرطة ههيا.

جريمة بشعة هزت مركز ههيا بعد مقتل شاب بمقابر قرية الزرزمون

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي باستقبال شخص يدعى "أسامة.ع.ا" 18 عاما (طالب) مقيم قرية الزرزمون مركز ههيا جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح إثر طعنة نافذة أعلى الصدر من الجهة اليسرى، وجرحين قطعيين بالظهر.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.س.م" 19 عاما طالب ومقيم بذات القرية وأنه قتل المجني عليه داخل منطقة المقابر الكائنة بالقرية، حيث كان المجني عليه رفقة صديق له من خارج القرية لأجل حل خلاف بين صديقه وبين المتهم، لكن المتهم شرع في قتل صديق المجني عليه فحاول الأخير الدفاع عن صديقه فسدد له الجانى 3 طعنات أودت بحياته على الفور.

اسرة المجنى عليه،فيتو

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد له لمدة 15 يوما واحالته لمحكمة الجنايات

أمرالإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمرالإحالة أن المتهم قام بقتل المجني عليه "أسامة ع" عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وما ان ظفر به سدد إليه ثلاث طعنات استقرت بأماكن متفرقة بجسد المجنى عليه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قرارمحكمة جنايات الزقازيق

وأجلت محكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمحكمة ههيا الجزئية الساعات الماضية محاكمة الشاب المتهم بقتل المجنى عليه بعدة طعنات في الجسد بمقابر قرية الزرزمون مركز ههيا الي 22 من شهر مارس المقبل لسماع أقوال الشهود ومرافعات الدفاع.

المجنى عليه،فيتو

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

المجنى عليه،فيتو1

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

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