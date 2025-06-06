مباراة الأهلي وباتشوكا، يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهته الودية المهمة أمام فريق باتشوكا، ضمن استعداداته لمواجهات كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتترقب جماهير الكرة المصرية تلك المواجهة لذلك تشير مؤشرات البحث عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى وباتشوكا.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلى وباتشوكا بث مباشر قبل كأس العالم للأندية 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبالأخص قناة ON SPORT 1.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية في الثانية عشر صباح الاثنين القادم الموافق ال9 من يونيو الجاري استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

ويستضيف ملعب لوكهارت بولاية ميامي في دولة الولايات المتحدة الأمريكية مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي ضمن إطار ودي تمهيدًا لبداية مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

كأس العالم للاندية

وتترقب جماهير ومحبي كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 ناديا والتي تستضيفها أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الامريكى فى كأس العالم للأندية

مباراة الافتتاح لـ كأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ 64 ألف مشجع تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي- الأحد 15 يونيو(3 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي ضد بالميراس - الخميس 19 يونيو (7 مساءا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 صباحا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

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