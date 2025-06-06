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رياضة

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا استعدادا لكأس العالم للأندية 2025

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي، يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديا استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

من جانبه أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وأضاف قائد الفريق أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديا كبيرا يملك تاريخا ممتدا في البطولات القارية والعالمية مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

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الأهلي النادي الأهلي باتشوكا المكسيكي كأس العالم للأندية محمد الشناوي

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