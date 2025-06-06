طريقة تنظيف الممبار وتقديمه فى أيام العيد

طريقة تنظيف الممبار، الممبار من أكلات المدبح الشعبية والفاخرة التى تناسب جميع الاذواق فى مصر فهو معشوق الجماهير الذى يقدم دائما خاصة فى العزومات وعيد الأضحى المبارك.

وطريقة تنظيف الممبار، متعبة قليلا وتحتاج إلى بعض التكات حتى يكون أبيض ونظيفا ورائحته طيبة، وهو ما تحرص عليه ربات البيوت خاصة بعد ذبح الأضاحي فى عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة تنظيف الممبار.

مكونات تنظيف الممبار:-

كمية الممبار المراد تنظيفها

دقيق (طحين)

خل أبيض

ليمون

ملح

ماء ساخن (غير مغلي)

طريقة تنظيف الممبار:

قومي بقلب الممبار على الوجه الداخلي (الدهني) بإستخدام عصا رفيعة أو قلم مخصص للمطبخ، حتى يكون الجزء الداخلي للخارج، وهذا هو الجزء الذي يحتاج إلى تنظيف دقيق.

استخدمي ظهر السكين لكشط الدهون الزائدة بلطف دون تمزيق الممبار.

اشطفي الممبار جيدا تحت ماء جارى للتخلص من أي شوائب أولية.

انقعي الممبار في ماء دافئ مضاف إليه ملعقة خل كبيرة وعصير ليمونة وملعقة ملح لمدة 15 دقيقة.

هذا يساعد في إزالة الرائحة الكريهة وتطهير الممبار من أي بكتيريا.

ضعي الممبار من في وعاء وأضيفي كمية من الدقيق.

افركي الممبار جيدا بالدقيق من الداخل والخارج، حيث يعمل الدقيق كمقشر طبيعي يُزيل الرواسب والدهون.

بعد الفرك، اشطفي الممبار جيدًا بماء دافئ.

أعيدي قلب الممبار إلى وضعه الطبيعي.

اشطفيه جيدا تحت ماء جاري حتى يصبح الماء صافيا ولا توجد أي رائحة غير محببة

يمكن إضافة القليل من عصير البرتقال أو ماء الزهر للماء المستخدم في الشطف النهائي لإضفاء رائحة منعشة.

إذا كان الممبار ذا رائحة قوية، أعيدي النقع مرة ثانية بالخل والليمون.

تنظيف الممبار قد يبدو مرهقا في البداية، لكنه أمر ضروري للحصول على وجبة آمنة وشهية.

بعد التنظيف الجيد، يمكنك حشوه بالأرز والتوابل حسب رغبتك وطهيه بطريقة لذيذة.

طريقة تنظيف الممبار

ولعمل الممبار

مكونات عمل الممبار:

ممبار منظف جيدا

للحشو

أرز

ملح

بهارات

رشة قرفة

حبهان مطحون

فلفل أسود

بصل مبشور

ثوم مفروم

2 ملعقة معجون صلصة طماطم

طماطم مبشورة

فلفل مبشور

بقدونس مفروم

شبت مفروم

طريقة عمل الممبار:

نخلط مكون الحشو معا جيدا، والممبار يتم عمل خلطة المحشى له نيئة، وغير ناضجة، لأنه يتم سلقه، وبالتالي لا يحتاج إلى خلطة ناضجة.

ثم نقوم بحشو الممبار ولا نملأ بشكل كبير حتى لا ينفجر فى الزيت.

وبعد الانتهاء من حشو الممبار كاملا، نضعه فى الماء المغلى مع البصل وورق اللوري والملح والفلفل ونتركه ساعة على النار حتى تمام النضج.

ثم ننشله من الشوربة ونتركه يصفى جيدا ويبرد.

ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار، ونضع بها زيت غزير،ونتركه يسخن جيدا.

ثم نضع به الممبار، ونتركه حتى يحمر لونه، مع التقليب من حين لآخر.

ثم نخرج الممبار من الزيت، ونضعه على ورق مطبخ، حتى نتخلص من الزيت الزائد.

بعدها يقدم الممبار ساخنا، بجانب طبق الفتة بالخل والثوم، أو طاجن الكوارع والأرز والصلصة، أو أكلة المدبح الشهيرة التي يعشقها المصريون، وهي الكرشة والفشة ولحمة الرأس.

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