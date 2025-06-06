طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الفتة المصرية، الفتة من الأطباق المصرية الشعبية الشهيرة وهي أكلة عيد الأضحى المبارك مع اللحوم بأنواعها ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الفتة المصرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الفتة المصرية.

مكونات عمل الفتة المصرية:-

لعمل الفتة:

2 كوب أرز أبيض

3 أرغفة خبز بلدي (مقطع ومحمص أو مقلي)

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

4 فصوص ثوم مفروم

2 كوب شوربة (مرق لحم أو دجاج)

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

لعمل الصلصة:

5 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت

1 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

رشة كمون (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة عمل الفتة المصرية:-

اغسلى الأرز جيدا ثم صفيه.

في قدر، سخنى ملعقة من السمن، ثم أضيفي الأرز وقلبيه لعدة دقائق.

أضيفي مقدار الماء الساخن (نحو 2.5 كوب) والملح، واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج.

قطعي الخبز إلى مربعات صغيرة.

حمصيه في الفرن أو اقليه حتى يصبح ذهبي اللون.

في قدر، أضيفي قليلا من الشوربة والخل والثوم وقلبيهم معًا، ثم اسكبيهم فوق الخبز ليصبح طريا بعض الشيء.

في مقلاة، سخني الزيت ثم أضيفي الثوم حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الخل، ثم عصير الطماطم، والملح، والفلفل، واتركي الخليط يغلي حتى يتماسك قوامه.

في صينية أو طبق تقديم، ضعي طبقة من الخبز المبلل بالشوربة.

أضيفي فوقها طبقة من الأرز.

اسكبي الصلصة على الوجه.

يمكن إضافة اللحم المسلوق أو المحمّر فوق الفتة حسب الرغبة.

طريقة عمل الفتة المصرية

ولعمل اللحمة المشوية

مكونات عمل اللحمة المشوية:

بصل مفروم ناعم دون تصفية

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

عصير ليمون

طريقة عمل اللحمة المشوية:

- نحضر جميع مكونات التتبيلة ونضعها فى بولة عميقة ونقلبها جيدا حتى تتجانس معا.

- ثم نحضر اللحم ويفضل أن تكون مناسبة للشوى مثل لحم الريش أو لحم الفخذة وذلك لسرعة وسهولة نضجها على الفحم.

-ثم نضع اللحم كما هو وبدون غسيل فى التتبيلة ونقلبه جيدا.

- ونغطى البولة ونتركها فى الثلاجة ليلة كاملة.

- وفى اليوم التالى، نرص اللحم على شواية الفحم أو على الجريل، مع مراعاة تقليبه حتى تمام النضج، ويمكن أيضا رصه فى صينية فرن ودهانه بالقليل من الزبد الطرى ثم نغطى الصينية بورق الفويل، وندخله الفرن حتى تمام النضج، ثم ننزع الفويل ونشعل الشواية ونتركه حتى يحمر لونه.

- ثم يقدم بعدها ساخنا بجانب الأرز بالخلطة أو الفتة، حسب الرغبة.

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