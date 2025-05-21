الشمس تشرق على الطيران المدني

في الثالث من يوليو الماضي عين الدكتور طيار سامح الحفني وزيرا للطيران المدني، في التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ونحن علي مشارف عام كامل من تولي المسئولية، والتي بدأت بنشاط لم نعهده من سنوات طوال وما تحقق من إنجازات يشار لها بالبنان، ولم لا والحفني يملك من الأدوات التي تجعل من كافة أنشطة الطيران المدني أيقونة، وسط أنشطة الطيران في دول العالم كله..

فهو صاحب خبرة سنين طوال حيث شغل من قبل رئيسا لسلطة الطيران المدني مرتين، وتولي رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران، وتم اختياره في عام 2021 لشغل منصب مندوب مصر الدائم وعضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)..

تولي الحفني المسئولية وهو يدرك المهمة الصعبة، ويضع أمام نصب عينيه هدف النهوض بالمرفق الحيوي الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد القومي، وأن يساير التقدم العلمي ومنذ اللحظة الأولي من تولي المسئولية، وهو يعمل بفكر ثاقب وإدارة قوية ومتابعة دورية وقرارات ثاقبة لا تعرف التردد ولا حتي الارتباك اللحظي، فدارت عجلة العمل بأقصي سرعة وأدرك جميع العاملين أهمية المرحلة وتصدير رسالة إلي العالم أجمع بأنهم رجالا وقت الشدائد..

كانت هناك تحديات جسام سواء بالمطارات أو صناعة النقل الجوي، ولكن كعادة الحفني بدأ مشواره في الوزارة وهو لا يحمل كرها أو ضغينة لأحد، لأن الحمل ثقيل وعليه أن يثبت قدرته علي تحمل المسئولية التي من وجهة نظر الأغلبية صعبة وشاقة، وقد أثبتت الأيام والشهور القليلة أنه بالفعل عند حسن ظن القيادة السياسية التي اختارته لتولي المسئولية..

أهم ما يميز الوزير قناعته بأنه لا يلتفت للماضي بل ينظر للمستقبل، وما يحمله من إيجابيات ونجاحات، ولا يضيق صدره بالنقد طالما أنه بناء ويؤدي إلي الإصلاح، وتلافي السلبيات أما النقد الهدام فهو بالنسبة له دخان في الهواء..

من هنا توالت النجاحات الواحدة تلو الأخرى في المطارات والنقل الجوي والاستثمارات فأشرقت شمس يوم جديد علي الطيران المدني، منذ أن تولى سامح الحفني حقيبتها الوزارية.. علي العموم صفحات التاريخ لن تنسي كل من أعطى وبذل جهودا من أجل بناء الوطن، والحفني فارس من طراز فريد ومقاتل من أجل النهوض بكافة أنشطة الطيران.

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