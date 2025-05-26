لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن أمام الفلسطينيين الأبرياء، الكل في مرمى نيران الصهاينة سواء بالقصف الجوي أو المدفعي والقتل المتعمد للأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء العزل أمام العالم كله، الذي يشهد حرب إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا ولا يحرك ساكنا لوقف هذا الإجرام الذي يرتكبه الصهاينة في حق الإنسانية على مدار اليوم، بسلاح غربي ودعم دول تدعي أنها تراعي حقوق الإنسان.



لقد استيقظ ضمير بعض الدول الأوروبية فجأة وفي مقدمتهم بريطانيا التي قامت بتعليق الاتفاقيات التجارية مع تل أبيب، وفرض عقوبات على المستوطنين واستدعاء السفيرة الصهيونية لإخطارها بالقرارات، وتصدير رسالة للفلسطينيين مفادها لستم وحدكم تماما، وهذا يشير إلى تصدع علاقات أوروبا وإسرائيل أمام حرب الإبادة الجماعية، ولكن هل يستجيب الصهيوني الأكبر بنيامين نتنياهو لكل ما صدر من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن المذابح التي ترتكب بحق المدنيين؟



أنا شخصيا أزعم أن الصهيوني لا يلتفت للصحوة الأوروبية ويعتبرها دخانا في الهواء، ويزداد بجاحة حيث قام بتوسيع عملياته العسكرية في أرض الزيتون، ويواصل جرائم القتل والإبادة وهدم الأبنية على رؤوس ساكنيها ليرتفع أعداد الشهداء، ويمنع دخول المساعدات منذ مارس الماضي بعد أن سيطر على المعابر، فلا دواء ولا غذاء ولا أدوات طبية، واتخذ الجوع سلاحا فمن لم يقتل بالرصاص يقتل جوعا.



الصهيوني الأكبر يعي أن ضم غزة يتعارض مع القانون الدولي، وحرب الإبادة الجماعية يتعارض مع كافة المواثيق الدولية، واستهداف المستشفيات والطواقم الصحية والصحفية جريمة، لكنه يلقي بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، ويبقي السؤال من يحمي مجرم العصر الحديث الذي جعل العالم يشبه الغابة؟

حقا هناك ضغوط غربية غير مسبوقة قد تمثل مخاوف لدى الصهاينة بشكل مؤقت، ولكن لا تظهر نتائجها إلا مع وقف حرب الإبادة وتراجع سلوك الصهيوني الأكبر عن تضليل الرأي العام بالأكاذيب، وأن يدرك أن السلام مع الفلسطينيين لن يتحقق إلا بحل الدولتين.

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