التفاصيل الكاملة لصفقة زيزو.. الفيديو التقديمي يحمل مفاجأة.. اللاعب يستعد للظهور الأول مع الأهلي في مونديال الأندية.. والأحمر يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز الوافد الجديد

لا حديث يعلو عن صفقة الأهلي المنتظرة بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك الذى انتهى تعاقده رسميًا مع ناديه بنهاية مسابقة كأس مصر أمس والتى توج بها الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

الجميع يترقب إعلان النادي الأهلي ضم أحمد سيد زيزو والتواجد معه فى كأس العالم للأندية والتى يبدأ الأهلي مشواره بها فجر يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة فريق إنتر ميامي الذى يقوده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

زيزو

ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة لصفقة زيزو المنتظرة وموعد الإعلان عنها وموقف اللاعب من التواجد فى ودية باتشوكا التى تقام بعد غد الأحد فى ولاية ميامي الامريكية وهل سيتواجد فى قائمة مباراة انتر ميامي الافتتاحية بالمونديال من عدمه.

وأوضحت أن زيزو قام بتصوير الفيديو بالفعل، وهناك مفاجأة فى عملية التقديم التى ستكون بطريقة مبهرة جدا وغير مستخدمة من قبل وتحديدًا فى فقرة تقديم نجم الأهلي الجديد.

أضافت المصادر أن زيزو سيصل أمريكا غدا على أقصى تقدير من أجل الانضمام إلى بعثة النادي الأهلي التى وصلت ميامي الأمريكية أمس وخاض الفريق مرانه الأول بالفعل استعدادا لمنافسات المونديال.

وقالت إن فرص لحاق زيزو بودية باتشوكا المكسيكي بعد غد الأحد معدومة تماما فى ظل ضيق الوقت بين وصول اللاعب إلى أمريكا وموعد المباراة الودية التحضيرية الخاصة بالمونديال، مشددة على أن اللاعب قد يتواجد فى ملعب المباراة لمؤازرة زملائه والفريق ولكن لن يشارك بها.

وأوضحت أن اللاعب موقفه لم يتحدد من التواجد أيضا فى حسابات الجهاز الفنى فى مباراة إنتر ميامي الافتتاحية خاصة وأن المباراة بعد أقل من 10 أيام واللاعب بعيد تماما عن المشاركة فى المباريات وأيضا تدريبات الكرة فى ظل مرانه منفردًا خلال الفترة الماضية، بسبب أزمته مع الزمالك ومع استمرار استبعاده من التدريبات الجماعية.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو وضع برنامجا خاصا لتجهيز زيزو على هامش مران الفريق فى أمريكا خلال الأيام المقبلة من أجل إعلان جاهزيته للتواجد فى ثاني مباريات الفريق فى المونديال على أن يتواجد على الدكة فى مباراة إنتر ميامي أو على الأقل بقائمة الـ 26 لاعبا التى ستدخل المباراة بشكل رسمي وسيتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة للبطولة قبل 24 ساعة من مباراته الافتتاحية أمام إنتر ميامي.

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