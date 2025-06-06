الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لصفقة زيزو.. الفيديو التقديمي يحمل مفاجأة.. اللاعب يستعد للظهور الأول مع الأهلي في مونديال الأندية.. والأحمر يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز الوافد الجديد

زيزو
زيزو

لا حديث يعلو عن صفقة الأهلي المنتظرة بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك الذى انتهى تعاقده رسميًا مع ناديه بنهاية مسابقة كأس مصر أمس والتى توج بها الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

الجميع يترقب إعلان النادي الأهلي ضم أحمد سيد زيزو والتواجد معه فى كأس العالم للأندية والتى يبدأ الأهلي مشواره بها فجر يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة فريق إنتر ميامي الذى يقوده الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

زيزو
زيزو

ونستعرض فى السطور التالية التفاصيل الكاملة لصفقة زيزو المنتظرة وموعد الإعلان عنها وموقف اللاعب من التواجد فى ودية باتشوكا التى تقام بعد غد الأحد فى ولاية ميامي الامريكية وهل سيتواجد فى قائمة مباراة انتر ميامي الافتتاحية بالمونديال من عدمه.

وأوضحت أن زيزو قام بتصوير الفيديو بالفعل، وهناك مفاجأة فى عملية التقديم التى ستكون بطريقة مبهرة جدا وغير مستخدمة من قبل وتحديدًا فى فقرة تقديم نجم الأهلي الجديد.

أضافت المصادر أن زيزو سيصل أمريكا غدا على أقصى تقدير من أجل الانضمام إلى بعثة النادي الأهلي التى وصلت ميامي الأمريكية أمس وخاض الفريق مرانه الأول بالفعل استعدادا لمنافسات المونديال.

وقالت إن فرص لحاق زيزو بودية باتشوكا المكسيكي بعد غد الأحد معدومة تماما فى ظل ضيق الوقت بين وصول اللاعب إلى أمريكا وموعد المباراة الودية التحضيرية الخاصة بالمونديال، مشددة على أن اللاعب قد يتواجد فى ملعب المباراة لمؤازرة زملائه والفريق ولكن لن يشارك بها.

وأوضحت أن اللاعب موقفه لم يتحدد من التواجد أيضا فى حسابات الجهاز الفنى فى مباراة إنتر ميامي الافتتاحية خاصة وأن المباراة بعد أقل من 10 أيام واللاعب بعيد تماما عن المشاركة فى المباريات وأيضا تدريبات الكرة فى ظل مرانه منفردًا خلال الفترة الماضية، بسبب أزمته مع الزمالك ومع استمرار استبعاده من التدريبات الجماعية.

بعد فوز الزمالك بكأس مصر، زيزو يطير إلى أمريكا للحاق ببعثة الأهلي

أخبار مصر: المصريون يحتفلون بالعيد، ماسك يفتح الملف الأسود لـ ترامب، زيزو يطير لأمريكا، الأرصاد تحذر من طقس أول أيام العيد

الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو وضع برنامجا خاصا لتجهيز زيزو على هامش مران الفريق فى أمريكا خلال الأيام المقبلة من أجل إعلان جاهزيته للتواجد فى ثاني مباريات الفريق فى المونديال على أن يتواجد على الدكة فى مباراة إنتر ميامي أو على الأقل بقائمة الـ 26 لاعبا التى ستدخل المباراة بشكل رسمي وسيتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة للبطولة قبل 24 ساعة من مباراته الافتتاحية أمام إنتر ميامي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو الأهلي صفقة زيزو

مواد متعلقة

بعد فوز الزمالك بكأس مصر، زيزو يطير إلى أمريكا للحاق ببعثة الأهلي

الفلوس مش بتعمل رجال، رسالة قاسية من جماهير الزمالك لـ زيزو قبل مباراة بيراميدز

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن التعاقد رسميًا مع زيزو (فيديو)

الأهلي يقيد زيزو في قائمة كأس العالم للأندية

جدل واسع بعد مقترحات زيادة الأجرة لوحدات الإيجار القديم

لقطات من تقديم الأهلي لـ لاعبه الجديد أحمد السيد زيزو

زيزو خلال تقديمه لاعبا في الأهلي: أرض التاريخ وكل الطرق تؤدي للجزيرة

تحرك قانوني من الزمالك بعد نجاح الأهلي في قيد زيزو رسميًّا

10 بطولات و93 هدفا، أرقام زيزو بعد انضمامه رسميا للأهلي

الأهلي يستعد لإعلان صفقة أحمد سيد زيزو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر فى السوبر ماركت اليوم الجمعة

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

171 جنسية.. أرقام عامة لموسم الحج 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة العيد في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأحزان والمشاكل

بعد التشكيك في قصة سيدنا إبراهيم، عالم أزهري لـ إبراهيم عيسى: ثوابت القرآن لا تخضع للأهواء

نور ما بين الجمعتين.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية