شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة في قضية مقتل طفلين فرنسيين بغزة

قدمت جدّة أفيدين في فرنسا شكوى ضد إسرائيل بتهمة القتل وارتكاب إبادة، وتقول الجدة في شكواها إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة في أكتوبر 2023، وفق ما أفاد به محاميها أرييه أليمي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتهدف هذه الشكوى إلى تعيين قاضي تحقيق على أن تنضم إليها رابطة حقوق الإنسان.

وتتعلق هذه الشكوى -الواقعة في 48 صفحة- بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر (6 و9 سنوات على التوالي)، في قصف إسرائيلي يوم 24 أكتوبر.

وقد يساعد حملهما الجنسية الفرنسية القضاء الفرنسي على النظر في هذه الاتهامات بالإبادة الجماعية.

وتقدمت بالشكوى جاكلين ريفو جدة الطفلين من جانب والدتهما، المقيمة في فرنسا، بتهم القتل ومحاولة القتل وارتكاب جريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين.

والشكوى مرفوعة ضد مجهول، إلا أنها تذكر بالاسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلا عن أعضاء حكومته جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.