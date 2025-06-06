محافظ أسيوط يلتقط الصور التذكارية مع المواطنين احتفالا بعيد الأضحى (صور)

حرص اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط،اليوم الجمعة، على مشاركة المحتفلين من الأهالي بعيد الأضحى المبارك بالصور التذكارية وتبادل التهاني ومصافحة الأطفال والكبار وذلك عقب الإنتهاء من أداء صلاة العيد.

محافظ أسيوط يؤدي صلاة العيد بساحة أرض الملاعب

وادي محافظ أسيوط صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق، وسط حضور جماهيري واسع، ومشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، إلى جانب عدد من الأئمة من مديرية الأوقاف.

وشارك في أداء الصلاة اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، والمحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمد عبداللطيف وكيل مديرية الأوقاف ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزارعة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب والكيانات الشبابية بالمحافظة.

وشهدت محافظة أسيوط أداء الآلاف من المواطنين لصلاة العيد في 2776 مسجدًا و171 ساحة على مستوى المراكز والمدن والقرى، في أجواء سادها الأمن والسكينة.

محافظ أسيوط يلتقط الصور التذكارية مع المعيدين

وعقب الصلاة، تبادل محافظ أسيوط التهاني مع المواطنين وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، معبرًا عن خالص تهانيه القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بالأمن والسلام والخير في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية تعزيز روح التكاتف والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية ورفعة الوطن.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الدكتور محمد عبداللطيف، وكيل مديرية الأوقاف، فضائل العيد ومعاني الطاعة والصبر والتضحية، مؤكدة أهمية صلة الأرحام وإدخال البهجة على الفقراء والمحتاجين، والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، وتزكية النفس بالأخلاق والعبادة.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، أوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وفتح المجازر الحكومية مجانًا أمام المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب تعزيز التغطية بسيارات الإسعاف حول المساجد الكبرى وساحات الصلاة وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات كما تم تفعيل غرف الأزمات والعمليات بالمحافظة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمختلف المديريات والمراكز، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها، فضلًا عن تجهيز الحدائق والمتنزهات وفتح نادي العاملين بالمحافظة لاستقبال المواطنين خلال العيد، في إطار جهود توفير أجواء احتفالية آمنة وممتعة.

كما تم تشكيل لجان للرصد والمتابعة من الزراعة والوحدات المحلية وحماية الأراضي، لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عطلة العيد، مؤكدًا تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالها.

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