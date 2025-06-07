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سياسة

بعد الموافقة عليه، 4 جزاءات يوقعها جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على المخالفين

تفاصيل الجزاءات بقانون
تفاصيل الجزاءات بقانون مرفق مياه الشرب، فيتو

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًّا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

 

تفاصيل الجزاءات بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

وتضمن مشروع قانون مرفق مياه الشرب، وضع بعض الجزاءات التي يوقعها جهاز مياه الشرب عند ارتكاب بعض المخالفات.

 

وتنص المـادة (56) من مشروع قانون مياه الشرب على: يكون للجهاز حال مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.

2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

 

وقف التراخيص 

3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.

4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

 

غرامة التأخير للمرخص له

كما تنص المـادة (57) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: للجهاز توقيع غرامة تأخير على المرخص له لا تجاوز قيمتها اثنين في الألف من قيمة المياه المباعة أو الصرف الصحي المجمع - خلال مدة المخالفة حسب النشاط موضوع المخالفة، وذلك إذا تأخر المرخص له في تنفيذ أي من التزاماته عن الميعاد المحدد له، أو إذا تم تنفيذها بشكل مخالف للترخيص بحسب الأحوال، ويتم مضاعفة الغرامة حال استمرار المخالفة، وذلك كله وفقًاللقواعد والأحكام والإجراءات التي صدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط توقيع الغرامة وكيفية اقتضائها وسبل الإعفاء منها.

 

 جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتبع مجلس الوزراء

يشار إلى أن المادة (13) من مشروع القانون تنص على: جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك هيئة عامة خدمية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات.

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