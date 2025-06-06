رئيس مدينة طامية بالفيوم يتعرض لحادث تصادم

تعرض رئيس مجلس مدينة طامية بمحافظة الفيوم، سالم فتيح، لحادث تصادم عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بشارع 23يوليو بمركز طامية، حيث كان يستقل سيارة تحمل ارقام حكومة، وتصادم مع سيارة أجرة.

تصادم في مدينة طامية

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة دوبل كابينة بداخلها رئيس مجلس مدينة طامية،في شارع 23يوليو، أثناء عودته من أداء صلاة العيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة خاصة برئيس مجلس مدينة طامية، بسبب السرعة التي افقدت قائد السيارة الملاكي السيطرة علي مقود السيارة فإصتدم بسيارة رئيس المدينة، دون وقوع إصابات، ويتم إزالة أثار الحادث من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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