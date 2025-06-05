مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بمصرع «علاء.ن ع.»،27 سنة، مقيم بقرية «كفر فزارة »، بدائرة المركز، إثر التعدي عليه بأسلحة بيضاء والشوم، خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز سنهور القبلية، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم السيطرة على المشاجرة، وجارٍ ضبط مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه والتصريح بالدفن، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.