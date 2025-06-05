الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من  مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بمصرع «علاء.ن  ع.»،27 سنة، مقيم بقرية «كفر فزارة »، بدائرة المركز، إثر التعدي عليه بأسلحة بيضاء والشوم، خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة. 

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز سنهور القبلية، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتم السيطرة على المشاجرة، وجارٍ ضبط مرتكب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه والتصريح بالدفن، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

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