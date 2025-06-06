شروط ومستندات التدريب الصيفي للطلاب في البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي عن شروط التدريب الصيفي لطلبة الجامعات لمدة أربعة أسابيع للمتدرب، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025.

وأوضح البنك الزراعي أن شروط التقديم تشمل عدة محددات أساسية لابد من تحقيقها وهي كالتالي:

شروط التقديم-:

- أن يكون المتقدم طالبًا في إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يتم قبول الطلاب الناجحين والمنتقلين للفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة.

- الحصول على تقدير جيد على الأقل.

التخصصات المطلوبة -:

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- التجارة وإدارة الأعمال.

- الحقوق.

- علوم الحاسب الآلي / هندسة الحاسب الآلي.

- الإعلام.

المستندات المطلوبة -:

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

اثبات قيد من الجامعة مثبت فيه السنة الدراسية والتقدير العام.



كيفية التقديم -:

- يبدأ التسجيل إعتبارًا من يوم 03 /06 /2025 حتى 07 /06 /2025.

من خلال هذا الرابط

ومن جانب آخر أوضح البنك الزراعي عدة مزايا للتحويل محليًّا ودوليًّا عبر خدمات البنك.

وقال البنك إنه في ما يخص التحويلات محليًّا في البنك الزراعي فهي كما يلي:

مميزات الخدمة :

إرسال واستقبال حوالات من أي بنك محلي يعمل في ج.م.ع لتصل خلال 24 ساعة.

لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى للحوالة.

المستندات المطلوبة من العميل لإرسال حوالات السويفت يجب توافر البيانات الآتية

اسم المستفيد بالكامل.

اسم البنك المستفيد والعنوان.

كود السويفت.

رقم حساب المستفيد.

الغرض من التحويل.

لاستقبال حوالات السويفت:

يجب توفر حساب جاري / توفير في البنك الزراعي المصري.

دوليًّا :

لتحويل أموالكم من حساب لحساب - فقط يتوجب عليكم استيفاء البيانات التالية للمرسل حسب العملة:

اسم الشركة أو إسم المستفيد كاملًا (المرسل إليه).

رقم حساب المستفيد عند البنك الزراعي المصري.

اسم الفرع / بنك القرية المتواجد به حساب المستفيد.

كود سويفت البنك الزراعى المصرى BDACEGCAXXX.

اسم وعنوان البنك المراسل للبنك الزراعي المصري حسب العملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.