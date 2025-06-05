الكشف على 1103 مواطنين خلال قوافل طبية شاملة بقرى أبو المطامير بالبحيرة

نظّمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير قافلتين طبيتين مجانيتين بنطاق قريتي أبو غرارة والغيته بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج، تم خلالهما الكشف على 1103 مواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بضرورة استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم خدمات صحية متميزة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

تقديم الخدمات الطبية لـ 345 مواطن

قدمت القافلة خدماتها في قرية أبو غرارة بابوالمطامير، لـ 758 مواطنًا في عدة تخصصات شملت، 250 حالة في تخصص الرمد، 250 حالة أطفال، و250 حالة أسنان، بالإضافة إلى توفير 8 نظارات طبية، أما في قرية الغيتة، فقد تم تقديم الخدمات الطبية لـ 345 مواطن، منهم 157 حالة باطنة، و77 حالة رمد، و67 حالة أسنان، كما تم توفير نظارات طبية لعدد 44 مستفيدا.

صرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة

وشملت القوافل بابوالمطامير أيضًا عيادات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، ولجنة لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة، تأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الوصول بالخدمات للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ضمن مبادرات التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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