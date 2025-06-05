الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب وإصابة 20 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب من الفيوم مصرعه، كما أصيب 20 آخرين في حادثين متفرقين بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة أي  مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شاب تحت عجلات سيارة نقل

مدير أمن الفيوم، تلقى اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بورود، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد منتصف العقد الثالث من العمر، دهسا تحت عجلات سيارة نقل ثقيل علي طريق الربع دائري. 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة للشاب "ن.ط" 25 سنة، وكان  يعبر الطريق فصدمته سيارة نقل مسرعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي،  وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 20 شخصا، بينهم أطفال، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

زحام في مواقف الفيوم بمحافظات القاهرة الكبرى والسائقين يضاعفون تعريفة الركوب

حبس عاطل متهم بالشروع في قتل عامل الكشري بالفيوم

وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلى النيابات المختصة، وصرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الطب الشرعي الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم سيارة ميكروباص سيارة نقل ثقيل غرفة عمليات شرطة النجدة مستشفى أبشواي المركزي مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 8 عمال بحادثين متفرقين في الفيوم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين في الفيوم

مصرع عامل سقط من الطابق 12 ببرج سكني في الفيوم

مصرع وإصابة 6 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

مصرع شاب في تصادم دراجتين بخاريتين في الفيوم

مصرع شاب دهسا تحت عجلات قطار في طنطا

قائد سيارة مسرعة يدهس طفلا بمنطقة المعادي ويلوذ بالفرار

مصرع شاب بحادث انقلاب دراجة بخارية في الفيوم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

وفاة طبيب أسيوط تشعل الحزن في المنيا، وأسرته: لم ينتحر ونطالب بكشف الحقيقة (فيديو وصور)

الكيلو يصل لـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم بعد إلغاء ذبح الأضاحي بالمغرب

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أمريكا استعدادا لمونديال الأندية (فيديو)

بث مباشر، مباراة الإمارات وأوزباكستان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

شاهد ملعب مباراة الأهلي وباتشوكا الودية استعدادا لكأس العالم للأندية

تعادل سلبي بين اليابان وأستراليا في الشوط الأول من تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الأرز اليوم في الأسواق قبل حلول عيد الأضحى

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق؟ الأزهر للفتوى يوضح

متى تبدأ وتنتهي تكبيرات عيد الأضحى، وما الصيغة الصحيحة لها؟

رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في السعي بين الصفا والمروة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية