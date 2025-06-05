مصرع شاب وإصابة 20 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، كما أصيب 20 آخرين في حادثين متفرقين بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة أي مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شاب تحت عجلات سيارة نقل

مدير أمن الفيوم، تلقى اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بورود، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شاب في العقد منتصف العقد الثالث من العمر، دهسا تحت عجلات سيارة نقل ثقيل علي طريق الربع دائري.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة للشاب "ن.ط" 25 سنة، وكان يعبر الطريق فصدمته سيارة نقل مسرعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 20 شخصا، بينهم أطفال، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا إلى النيابات المختصة، وصرحت بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

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