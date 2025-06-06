الواحاتية يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور (صور)

أدى جموع المصلين في الوادي الجديد صلاة عيد الأضحى المبارك في 17 ساحة في الخلاء و606 مسجد بجميع مراكز المحافظة، وسط إجراءات أمنية لتأمين المواطنين وتيسير حركة السير.

وعقب أداء الصلاة حرص المواطنون على تبادل التهاني بمناسبة العيد وتوزيع الهدايا على الأطفال.

ووفرت المحافظة وسائل انتقال لنقل المواطنين من وإلى ساحات الصلاة للتيسير عليهم.

فيما قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارة مستشفى الخارجة التخصصي؛ وذلك لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمرضى، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة عاشور مدير المستشفى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال جولته بالمستشفى، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى، وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى ذويهم.

استعدادات مستشفى الخارجة وخطة جاهزيتها خلال أيام العيد

كما تابع محافظ الوادى الجديد، استعدادات المستشفى وخطة جاهزيتها خلال أيام العيد، مشددًا على تواجد الكوادر الطبية بالنوبتجيات بأقسام المستشفى المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال.

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