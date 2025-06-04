هدايا ووسائل مواصلات، الوادي الجديد تعلن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير وسائل مواصلات لساحات صلاة عيد الأضحى، والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة لصلاة السيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور.

كما أعلن محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيز وفرش 17 ساحة كبرى و606 مساجد؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مراكز المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة؛ لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وشدد محافظ الوادى الجديد، على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

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