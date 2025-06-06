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محافظ الوادي الجديد يقدم هدايا لمرضى مستشفى الخارجة بمناسبة عيد الأضحى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يقدم هدايا لمرضى مستشفى الخارجة، فيتو

زار اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مستشفى الخارجة التخصصي؛ وذلك لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمرضى، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة عاشور مدير المستشفى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال جولته بالمستشفى، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى، وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى ذويهم.

كما تابع محافظ الوادي الجديد، استعدادات المستشفى وخطة جاهزيتها خلال أيام العيد، مشددًا على تواجد الكوادر الطبية بالنوبتجيات بأقسام المستشفى المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال.

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التاكد من توافر الادوية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمستشفى الخارجة التخصصي عيد الأضحي المبارك مناسبة عيد الأضحى وكيل وزارة الصحة

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