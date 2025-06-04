تضامن الوادي الجديد: توزيع 3900 كيلو لحوم لمستحقي تكافل وكرامة

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، من توزيع 3900 كجم من اللحوم لبعض مستفيدي تكافل وكرامة بمراكز المحافظة، على أن يتم استكمال التوزيع من لحوم الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتخفيفًا عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال بهجة العيد على الأسر المستحقة.

وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اتخاذ عدة إجراءات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل تضامن الوادي الجديد، إلى تفعيل غرفة عمليات المديرية الرئيسية بالمديرية، ورفع درجة الاستعداد في الإدارات ولجان الإغاثة الفرعية؛ للتعامل مع أي حادث طارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت مديري الإدارات الاجتماعية بمتابعة خطة ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأشخاص غير القادرين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وشددت على ضرورة حوكمة عملية التوزيع من خلال الاعتماد على قوائم بيانات معتمدة، يتم إعدادها عقب إجراء أبحاث ميدانية للتأكد من استحقاق الحالات المستفيدة، بما يتفق مع المعايير والقرارات المنظمة، وذلك لإدخال البهجة على المضحّين من خلال ضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها، وفي الوقت ذاته إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا عبر توصيل اللحوم إلى منازلهم.

وفي سياق آخر، وجهت إدارة الضمان والاغاثة والهلال الأحمر برفع درجة الاستعداد لفرق الإغاثة للتعامل مع أي حدث طارئ ايام عطلة عيد الأضحى المبارك وكذلك فريق التدخل السريع المحلي بالمديرية بالتعامل مع الأطفال والكبار بلا مأوى وتوفير كافة أوجه الرعاية.

كما وجهت مكتب الحج الإداري بالمديرية بالتواصل المستمر على مدار الساعة مع مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية والاطمئنان على كافة أفراد البعثة حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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