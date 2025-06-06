بالسجاد والبالونات، مسجد الحسين ببورسعيد يستعد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد (صور)

تستعد مساجد محافظة بورسعيد، والساحات لاستقبال المصلين، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

أهالي حي المناخ بورسعيد يستعدون للاحتفال بعيد الأضحى، فيتو

أهالي حي المناخ ببورسعيد يستعدون للاحتفال بعيد الأضحى

ورصدت عدسة “فيتو” التجهيزات بمسجد الحسين بحي المناخ ببورسعيد لاستقبال المصلين، وفرش السجاجيد بالمسجد وأعمال النظافة والتي يشهدها المسجد ومحيطه على أعلى مستوى.

البالونات من داخل مسجد الحسين ببورسعيد، فيتو

تجهيز شلالات بالونات الفرحة لإسعاد الأطفال

وعلى جانب آخر بدأ الشباب بمحيط المسجد تجهيز الآلاف من البالونات ذات الألوان المبهجة وربطها جيدًا في مجموعات، لإلقائها على الأطفال والمحتفلين بالعيد من أعلى العقارات السكنية المواجهة لمسجد الحسين بحي المناخ، وذلك لإلقائها كشلال من البالونات بداخلها بعض الهدايا الرمزية على الأطفال بعد انتهاء الصلاة لرسم الابتسامة على وجوههم.

تجهيز الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى ببورسعيد، فيتو

استنفار أمني خلال صلاة عيد الاضحى المبارك

وعلى جانب متصل شهدت جميع الشوارع المؤدية إلى للمساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك ببورسعيد، حالة من الاستنفار الأمني لتأمين المواطنين، بجانب التنسيق التام مع وحدة المرور لغلق الساحات الرئيسية للصلاة أمام حركة مرور السيارات، وتوفير المحاور المرورية البديلة وذلك حتى انتهاء شعائر صلاة عيد الأضحى.

مساجد بورسعيد تستعد لاستقبال المصلين، فيتو

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