اللب السوبر بـ٢٤٠ جنيها، إقبال على التسالي والمقرمشات بوسط البلد ليلة عيد الأضحى (فيديو وصور)

تستعد منطقة وسط القاهرة والزاوية الحمراء لاستقبال عيد الأضحى، حيث يقبل الأهالي على شراء التسالي والمقرمشات والحلويات.

إقبال أهالي الزاوية الحمراء على التسالي والمقرمشات

إقبال أهالي الزاوية الحمراء على التسالي والمقرمشات

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك في منطقة الزاوية الحمراء بإقبال الأهالي على شراء التسالي والمقرمشات والحلويات.

ويقول أحد العمال داخل محلات التسالي إن هناك إقبالًا معقولًا على الشراء، حيث إن الأسعار شهدت ارتفاع على العام الماضي.

أسعار التسالي في الزاوية الحمراء استعداد لليلة عيد الأضحى

يبلغ سعر كيلو اللب السوبر ٢٤٠ جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللب الابيض ٢٤٠ جنيهًا.

يبلغ سعر كيلو اللب السوري ٢٠٠ جنيه

يبلغ سعر كيلو اللب الخشب ٢٥٠ جنيهًا.

يبلغ سعر كيلو الفول السوداني ١٢٠ جنيهًا.



صلاة العيد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

وتعتبر صلاة العيد من أهم الطقوس التي يحرص عليها المصريون، والتي تُعَد من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في جميع أنحاء العالم الإسلامى.

كذلك يحرص الأهالي بعد الصلاة على الزيارات العائلية، والأنشطة الترفيهية، والسينما والخروجات في الحدائق، طقوس اعتادها المصريون خلال عيد الأضحى المبارك، وأصبحت جزءًا لا ينفصل عن هذه الأيام المباركة، التي تدخل البهجة والسعادة في صدور الجميع.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري حتى يوم الاثنين الموافق 9 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

وفق قرار رئيس الوزراء يصل عدد أيام اجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيام متصلة حيث تشمل العطلات الرسمية والاجازة المقررة.

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