20 صورة ترصد وقفة عيد الأضحي المبارك في شوارع القاهرة والجيزة

شهدت وقفة عيد الأضحى المبارك 2025 سيطرة أجواء الفرح والبهجة التي تعمُّ شوارع القاهرة والجيزة، وذلك استعداد لاستقبال العيد.

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رصدت عدسة فيتو، لحظة استقبال وقفة عيد الأضحى المبارك 2025 في شوارع القاهرة والجيزة، حيث شهدت هذه المناطق مظاهر احتفالية متنوعة، أبرزها الآتي:

إقبال على محلات التسالي والسينمات

شهدت محلات التسالي إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث حرصت العائلات على شراء مختلف أنواع المكسرات والحلويات، كجزء لا يتجزأ من طقوس العيد.

كما سجلت دور السينما في وسط البلد نسبة إقبال ضعيفة، خاصة من الشباب والأطفال.

زحام مروري وانتشار الأضاحي

عانت شوارع القاهرة والجيزة من زحام مروري كثيف، خاصة في المناطق التجارية والحيوية، وذلك نتيجة لتنقل المواطنين لإتمام مشترياتهم الأخيرة للعيد.

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في المقابل، انتشرت الأضاحي أمام العديد من المنازل، حيث يستعد المواطنون لذبحها بعد صلاة العيد.

محلات الجزارة تعمل لمنتصف الليل

استمرت محلات الجزارة في العمل لساعات متأخرة من الليل، حيث شهدت إقبالًا غير مسبوق من المواطنين، الذين حرصوا على شراء اللحوم وتجهيزها قبل العيد.

كانت فرحة الأطفال هي السمة الأبرز في شوارع القاهرة والجيزة، حيث ارتدى الصغار ملابس العيد الجديدة، وتجولوا في الشوارع ببهجة وسعادة.

فيما شهدت محلات الملابس بعدد من المناطق إقبالًا كبيرًا من الأهالي مع أطفالهم لشراء ملابس عيد الأضحى.

استقبال عيد الأضحى المبارك

تواصل وزارة الأوقاف استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز أكثر من 6240 ساحة، في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم، وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

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استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الأضحى المبارك

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل تجهيز الساحات بالمصليات المناسبة، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة.

كما تم تكليف فريق من الأئمة والخطباء بالإشراف على الساحات وإلقاء خطبة العيد، بما يعزز من روحانية المناسبة، ويؤكد على القيم الإسلامية السمحة.

كما تم توزيع الساحات بعناية وفق معايير تشمل سهولة الدخول والخروج، وتخصيص أماكن مناسبة للنساء، وضبط مواقع أجهزة الصوت، وتوفير مساحات لصف المركبات، وتفادي تعطيل حركة المرور، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الغاية المنشودة من إقامة الشعيرة.

واتخذت وزارة الأوقاف استعدادات قوية سواء على مستوى التنسيق مع المؤسسات المختلفة لضمان تيسير إقامة الصلاة، أو على مستوى الإعداد الفكري والتوعوي، من خلال توجيه أبنائها من الأئمة والدعاة؛ لتذكير المصلين بقيم الإحسان في المعاملة، وصون الشعيرة من الرياء، والالتزام بالضوابط الصحية والشرعية أثناء أداء مختلف مظاهر العيد.

استعدادًا لـ عيد الأضحى المبارك.. تجهيز 6240 ساحة لأداء الصلاة

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

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