الجمعة 06 يونيو 2025
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شديد الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

 

حالة الطقس أول أيام العيد، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة حرارة الطقس خلال العيد


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الجمعة، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس  حار إلى شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى:26
 

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