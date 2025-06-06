طقوس تعظم الشعائر، أمين الفتوى يكشف عن فرق جوهري بشأن صلاة عيد الأضحى والفطر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ﷺ، ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ولا يتكاسل عنها، مؤكدًا أنها من مظاهر الشعائر العظيمة التي تُظهر بهجة الإسلام وفرحة الأعياد.

الخروج لصلاة عيد الأضحى

وأشار الدكتور علي فخر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، في تغطية خاصة على قناة الناس، إلى أن هناك اختلافًا واضحًا بين طقوس الخروج لصلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، رغم أن في كليهما يُسن الغُسل والتطيب ولبس أجمل الثياب قبل الخروج إلى الصلاة.

وأوضح: "في صلاة عيد الفطر، يُستحب أن يفطر المسلم قبل خروجه، وغالبًا يأكل تمرات ويفضل أن تكون وترًا، اقتداءً بسنة النبي ﷺ، وذلك لأن الصيام عبادة، ويكون الفطر في هذا اليوم عبادة أيضًا، فنُظهر شكرنا لله بالإفطار قبل الصلاة".

أمين الفتوى: يُسن أن يفطر المسلم من أضحيته إن كان مضحيًا

أما عن عيد الأضحى، فقال: "في عيد الأضحى، لا يُستحب الأكل قبل صلاة العيد، بل يُسن أن يفطر المسلم من أضحيته إن كان مضحيًا. ولذلك نجد أن عادات المصريين قديمًا كانت ترتبط بهذا المعنى، فكان الناس يُفطرون يوم العيد على كبدة الأضحية لأنها من أسرع ما يُطهى من اللحم، وبهذا يحققون سنة النبي ﷺ".

وأضاف: "هذه الطقوس الصغيرة، من غُسل ولباس وفطور أو امتناع عنه، هي في حقيقتها تعظيم للشعائر، وإحياء لسنة النبي ﷺ، وتُشعر المسلم بجلال المناسبة وفرحتها".

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