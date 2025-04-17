طريقة عمل الفتة المصرية، مذاق مميز

طريقة عمل الفتة المصرية، الفتة المصرية من الأكلات الشهيرة التى تقدم عادة باللحمة المسلوقة أو المحمرة وهى أكلة الاعياد والعزومات.

وطريقة عمل الفتة المصرية، سهلة وبسيطة وتقدم بالأرز والخبز بالسمن والصلصة والخل والثوم وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الفتة المصرية.

مكونات عمل الفتة المصرية:

نصف كيلو لحم بقري (يمكن استخدام اللحم الضاني حسب الرغبة)

2 كوب أرز أبيض

3 أرغفة خبز بلدي (مُحمص أو محمّر في السمن)

6 فصوص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة خل

2 كوب مرقة لحم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

صلصة طماطم (اختياري)

طريقة عمل الفتة المصرية:

في وعاء، تُسلق قطع اللحم مع البصل، ورق اللورا، والحبهان حتى تنضج.

تُصفى ونترك المرقة.

يغسل الأرز جيدا، ثم يُطهى بالسمن أو الزبدة مع مرقة اللحم حتى ينضج.

يقطع الخبز إلى مكعبات صغيرة، ويُحمص في الفرن أو يُقلى في السمن حتى يصبح ذهبي اللون.

في مقلاة، يُشوح الثوم في السمن حتى يتحول لونه إلى ذهبي.

يُضاف الخل، والملح، والقليل من الفلفل.

يمكن إضافة ملعقتين من صلصة الطماطم وتقليبها جيدًا (حسب الرغبة).

في طبق التقديم، يُوزّع الخبز المحمص أولًا، ويُرش عليه قليل من المرقة.

يُضاف الأرز فوق الخبز.

تُسكب صلصة الخل والثوم على الوجه.

يزين الطبق بقطع اللحم المسلوقة.

يمكن تقديم صوص إضافي من الطماطم والثوم بجانب الفتة.

للحصول على طعم أغنى، يمكن تشويح اللحم قليلًا بعد سلقه في السمن مع رشة فلفل.

يُفضل استخدام خبز بلدي قديم لتحميصه جيدًا دون أن يتفتت.

طريقة عمل الفتة المصرية

ولعمل اللحمة المشوية

مكونات عمل اللحمة المشوية:

بصل مفروم ناعم دون تصفية

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

عصير ليمون

طريقة عمل اللحمة المشوية:

- نحضر جميع مكونات التتبيلة ونضعها فى بولة عميقة ونقلبها جيدا حتى تتجانس معا.

- ثم نحضر اللحم ويفضل أن تكون مناسبة للشوى مثل لحم الريش أو لحم الفخذة وذلك لسرعة وسهولة نضجها على الفحم.

-ثم نضع اللحم كما هو وبدون غسيل فى التتبيلة ونقلبه جيدا.

- ونغطى البولة ونتركها فى الثلاجة ليلة كاملة.

- وفى اليوم التالى، نرص اللحم على شواية الفحم أو على الجريل، مع مراعاة تقليبه حتى تمام النضج، ويمكن أيضا رصه فى صينية فرن ودهانه بالقليل من الزبد الطرى ثم نغطى الصينية بورق الفويل، وندخله الفرن حتى تمام النضج، ثم ننزع الفويل ونشعل الشواية ونتركه حتى يحمر لونه.

- ثم يقدم بعدها ساخنا بجانب الأرز بالخلطة أو الفتة، حسب الرغبة.

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