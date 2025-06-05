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رياضة

طبيب بيراميدز يحذر من خطورة موعد مباراة نهائي كأس مصر

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

حذر الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز من خطورة الموعد المحدد لمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك والتي تقام في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

مباراة بيراميدز والزمالك 

أوضح المنيري في تصريحات رسمية أن أذان المغرب سيكون اليوم قبل دقائق من الساعة الثامنة، حيث يؤذن في منتصف عمليات الإحماء التي يؤديها اللاعبون استعدادا لبدء المباراة النهائية، مشددا على أن الإفطار قبل نصف ساعة فقط من بداية المباراة يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة تؤثر بالسلب على صحة اللاعبين.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز 

شدد رئيس الجهاز الطبي على أن الإفطار بعد صيام استمر لأكثر من ١٦ ساعة كاملة، يؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر في الدم ونسبة الأنسولين، وهو ما يتسبب في حدوث هبوط سريع في نسبة الجلوكوز في المخ والعضلات، وهو ما يمكن معه التسبب في حدوث إصابات وهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ومضاعفات خطيرة.

المنيري أكد أن الوضع في صيام يوم عرفة مختلف عن صيام شهر رمضان خاصة وأن الجسم في رمضان يتأقلم مع الوضع نفسيا وبدنيا، ولكن يوم عرفة هو يوم عارض لا يكون الجسم متأقلما معه بالصورة المطلوبة.

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