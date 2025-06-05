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رياضة

موعد مباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإمارات
موعد مباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، يستضيف منتخب الإمارات نظيره الأوزبكي، اليوم الخميس، على أرضية ملعب "آل نهيان"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة الإمارات وأوزبكستان 


وتنطلق صافرة مباراة الإمارات وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ضد أوزبكستان 

وتنقل مباراة الإمارات أمام أوزبكستان، عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 3 وقناة الكأس 8.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 13 نقطة، بينما يأتي منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 17 نقطة والتي يتصدرها إيران برصيد 20 نقطة.

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