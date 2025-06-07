بعد تجديد تعاقده، تحديات تنتظر محمد صلاح مع ليفربول الموسم المقبل

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تحديات في الموسم الجديد مع ناديه، بعد تجديد تعاقده مع الريدز لمدة موسمين مقبلين حتى صيف 2027.

وقدم محمد صلاح أداء استثنائيًا هو الأفضل في مسيرته الكروية، ليلعب دورًا محوريًّا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويدخل محمد صلاح موسم 2025-2026، وسط تحديات كبيرة حيث أثبت أنه أيقونة لا غنى عنها في ليفربول، وأنه قلب نابض للفريق رغم بلوغه 33 عامًا، وهو سن نادرًا ما يُنتظر فيها من جناح في الدوري الإنجليزي أن يظل محطمًا للأرقام القياسية وقائدًا للمرحلة.

الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الذي سيطر عليه مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم متتالية، حيث يعد الحفاظ على لقب البريمييرليج أبرز التحديات التي تنتظر النجم المصري.

المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا

يحلم محمد صلاح بقيادة ليفربول للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بعد خروجه في الموسم الماضي من ربع النهائي، حيث يسعى محمد صلاح لحصد لقب دوري الأبطال للمرة الثانية بعد نسخة عام 2019 على حساب توتنهام في المباراة النهائية.

لقب هداف الدوري الإنجليزي

يسعى محمد صلاح للحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي توج به في الموسم المنقضي، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 29 هدفًا، متفوقًا على ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، صاحب الوصافة برصيد 23 هدفًا، والنرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 22 هدفًا.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصد جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، إذ سبقه الفرنسي تييري هنري مع أرسنال، ويحلم بالفوز بها للمرة الخامسة.

كأس أمم إفريقيا

رغم فرحة جماهير ليفربول بتمديد صلاح لعقده، إلا أن تحديًا مهما ينتظر اللاعب وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تقام في المغرب، حيث يحلم بالفوز بلقب الكان للمرة الأولى في مسيرته، حيث يلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية.

اختبار بدني قاسي ينتظر صلاح

محمد صلاح يأمل في مواصلة الفوز بالألقاب الفردية، إلا أنه يواجه تحديا يكمن في الجانب البدني، حيث يخشى العديد على محمد صلاح وحالته البدنية خاصة في ظل تقدمه بالعمر وقدرته على تحمل موسم مزدحم بالمباريات، خاصة أنه سيبلغ من العمر 34 عاما.

حلم الكرة الذهبية

يسعى النجم المصري محمد صلاح للعودة للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية، وهو اللقب الفردى الذى فشل الفرعون المصري في التتويج به خلال مسيرته، حيث حقق المركز الخامس كأفضل إنجاز للاعب عربى مرتين فى عام 2019 وعام 2022، وحل سادسا فى 2018، وحل سابعا فى 2021.

تألق محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المنقضي دفعه للفوز بعدد كبير من الجوائز الفردية، كما ساهم في ترشحيه لجوائز أخرى ينافس عليها، أبرزها حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يتنافس عليها مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، ولامين يامال ورافينيا ثنائي برشلونة.



الحذاء الذهبي لـ الدوري الإنجليزي

أبرز الجوائز الفردية التي حصدها محمد صلاح كان التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتصدر حاليًا قائمة ترتيب هدّافي البريميرليج برصيد 29 هدفًا، متفوقًا على ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، صاحب الوصافة برصيد 23 هدفًا، والنرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 22 هدفًا.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحصد جائزة الحذاء الذهبي 4 مرات، إذ سبقه الفرنسي تييري هنري مع أرسنال.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

كما أعلن بول مكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، تتويج "مو" بجائزة رابطة الكتاب المُقدمة لأفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم، حيث تسلم الجائزة يوم 22 مايو الحالي، بعد حصوله على 90% من إجمالي الأصوات، ليحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، بعدما حصل عليها في عامي 2018 و2022، متساويًا مع تييري هنري، نجم آرسنال التاريخي.

حلم الكرة الذهبية

الفوز بجائز الكرة الذهبية يعد أبرز أحلام محمد صلاح، حيث تعتمد جائزة الكرة الذهبية على الأداء الفردي والمساهمة الجماعية ونتائج الموسم الكروي، وهو الأمر الذي نجح فيه محمد صلاح، حيث بفضل أهدافه الحاسمة، نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، وسط منافسة قوية من الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يمتلك فرصة قوية للفوز بالجائزة في ظل فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، بجانب تأهل فريقه إلى بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما يُعزز موقفه.

جوائز محمد صلاح على مدار مسيرته مع كرة القدم

يُعد محمد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا أعوام 2018 و2022 و2025، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم موسم 2017–18، و2021–22 و2024-25، وجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017–18، وجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز (هداف الدوري الإنجليزي الممتاز) أعوام 2018، 2019 و2022 و2025، وجائزة أفضل لاعب أفريقي لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعامي 2017 و2018، اختير من قبل مجلة تايم الأمريكية في عام 2019 ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

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