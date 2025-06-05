أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الفضة تقفز لأعلى مستوى في 13 عاما.. القصابين: زيادة الإقبال على شراء أضاحي الخرفان والجديان.. وهذه مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى 2025

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار الفضة تقفز لأعلى مستوى في 13 عاما متجاوزة 35 دولارا للأوقية

قفزت أسعار الفضة إلى مستوى تاريخي، لتتجاوز حاجز الـ35 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى سعر لها منذ فبراير 2012، بدعم من ارتفاع الطلب الصناعي واستمرار العجز في المعروض.

وصعد السعر الفوري للفضة بنسبة 2.5% إلى 35.82 دولارا للأونصة، بعدما لامس 36.08 دولارا، وهو أعلى سعر في أكثر من 13 عاما.

شعبة القصابين: زيادة الإقبال على شراء أضاحي الخرفان والجديان وهذه تطورات السوق

أسعار اللحوم في عيد الأضحى، يحل عيد الأضحى المبارك؛ غدًا الجمعة، إذ يبدأ أكبر موسم للحوم في مصر، سواء بشراء وذبح الأضاحي، أو حتى شراء اللحوم الطازجة والمجمدة من المحال، فما هو حالة سوق اللحوم في مصر، والتوقعات بشأن مبيعات اللحوم خلال أيام العيد، وما هي أكثر الأضاحي مبيعًا خلال العيد؟

عيد الأضحى هو أكبر المواسم في استهلاك اللحوم

يقول هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عيد الأضحى هو أكبر المواسم في مبيعات واستهلاك اللحوم في مصر، خاصة مع تأدية المواطنين لسنة ذبح الأضحية، واحتفالات المواطنين بشراء كميات كبيرة من اللحوم، فهو «عيد اللحمة».

استعدادات المواطنين للعيد تختلف بحسب الإمكانيات المادية

وأضاف «عبدالباسط» لـ «فيتو» أن استعدادات المواطنين لاستقبال العيد تختلف بحسب الإمكانيات المادية لهم، لكن المصريون شعب يعرف كيف يحتفل وبأقل الإمكانيات، خاصة وأن السوق المحلي به جميع السلع بأسعار تناسب الإمكانيات المادية للمواطنين.

اتحاد الغرف يوضح مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى

مواعيد عمل المخابز البلدية في أيام عيد الأضحى، قدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، التهنئة لجميع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يحل غدًا الجمعة، معلنة مواعيد عمل المخابز خلال أيام العيد.

فما هي مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أيام عيد الأضحى، وما هي آليات العمل للمخابز التي ستحصل على إجازة خلال أيام العيد؟

المخابز البلدية لن تغلق أبوابها خلال عيد الأضحى

وقال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ «فيتو» إن المخابز البلدية لن تغلق أبوابها خلال عيد الأضحى وذلك على مستوى الجمهورية؛ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا من "Global SAE-A" الكورية لبحث التعاون بقطاع الغزل والنسيج

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من مجموعة "Global SAE-A" الكورية، الرائدة في صناعة المنسوجات والملابس، لبحث فرص التعاون والشراكة في قطاع الغزل والنسيج، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المراحل الصناعية من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز

تم خلال اللقاء استعراض ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، والذي يضم العديد من المصانع الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية، وفي مختلف المراحل الصناعية من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، وتحديث البنية التحتية بالكامل، وتوريد وتركيب أحدث خطوط الإنتاج والماكينات من كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مكثفة للعاملين لرفع الكفاءة والإنتاجية، بحضور السيد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

وأكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحديث وتطوير صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة يشمل تحديث شامل للبنية التحتية وتكنولوجيا الإنتاج.

الضاني يبدأ من 300 جنيه، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق قبل حلول العيد

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ مع قرب عيد الأضحى المبارك، الذي يحل غدًا الجمعة؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.5 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.7 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021

كشف وزارة العمل الأمريكية، عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو لتصل إلى 247 ألف طلب.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 8 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، الذي جرى تعديله نزولًا من 240 ألفًا إلى 239 ألفًا.

وسجل متوسط الطلبات خلال الأسابيع الأربعة الماضية – وهو مقياس يستخدم لتقليل التقلبات الأسبوعية – ارتفاعا ملحوظًا بلغ 4,500 طلب، ليصل إلى 235 ألف طلب، وهو المستوى الأعلى لهذا المتوسط منذ أواخر نوفمبر 2021 عندما بلغ 1,923,500.

الولايات الأعلى بطالة

ولم يتم تفعيل أي برنامج «مزايا ممتدة» خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو، كما أظهرت البيانات تراجعًا في عدد طلبات إعانة البطالة المقدمة من موظفين فيدراليين سابقين إلى 538 طلبًا، بانخفاض قدره 72 طلبًا عن الأسبوع السابق، بينما بلغ عدد طلبات المحاربين القدامى المسرحين حديثا 295 طلبًا، متراجعًا بـ79 طلبا.

شعبة النقل تطالب بوضع تصور كامل لتذليل العقبات أمام المستثمرين

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن منظومة النقل النهري عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال، مما دفع الحكومة، عبر وزارة النقل، لوضع خطة للتوسع في مشروعات هذا القطاع المهم، مع الاعتماد على دور القطاع الخاص في هذا الشأن.

إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري

وأشار السمدوني إلى أن خطوة إشراك القطاع الخاص في المنظومة تساعد في الارتقاء بالخدمات وتوسيع دائرة الاستفادة من نهر النيل ليكون مسارًا رئيسيًا في عملية نقل البضائع من الموانئ إلى المحافظات.

وأعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع النهري، واتخذت عددًا من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا.

المصرية للاتصالات تعلن إطلاق خدمات الجيل الخامس رسميا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، أكبر مشغل اتصالات في مصر، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر، وذلك في خطوة تؤكد حرص الشركة على حصول عملائها على أفضل خدمات الاتصالات ودعمهم بأحدث التقنيات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده مصر والعالم.

سرعات إنترنت فائقة

وتوفر تكنولوجيا الجيل الخامس التي أطلقتها الشركة سرعات إنترنت فائقة مع زمن استجابة منخفض للغاية، يمكّن العملاء من استخدام التطبيقات المتقدمة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والألعاب الإلكترونية، والحلول الذكية في مختلف القطاعات.

كما تتميز هذه التقنية باتصال أكثر استقرارًا وكفاءة، خاصة في الأماكن ذات الكثافة العالية، مما يسهم في تمكين قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والصناعة، والنقل الذكي، ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل.

وكانت المصرية للاتصالات WE أول من بادر بالحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس في مصر، إيمانًا منها بأن هذه التقنية تمثل حجر الأساس لمستقبل التحول الرقمي، وستحدث ثورة حقيقية في حياة الأفراد وطرق تواصلهم، وكذلك ستسهم في تطوير أداء الأعمال.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "فخور بهذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر، والتي ستكون بداية لثورة تكنولوجية ستغير طريقة تفاعلنا مع العالم الرقمي".

كل ما تريد معرفته عن فيزا الشركات في بنك مصر

تشمل قائمة خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.

ويتساءل العملاء حول إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات، وقال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

-بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الإنترنت.

-تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

-طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

-خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

ومن جانب آخر كشف بنك مصر عن تفاصيل وخدمات ومزايا فيزا وماستر كارد للخصم الفوري.

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 5 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 92.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 80 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

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