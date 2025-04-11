شعبة المخابز: لا مساس بسعر الرغيف المدعم بعد رفع أسعار البنزين والسولار

رفع أسعار البنزين والسولار، ارتفعت أسعار البنزين والسولار نحو جنيهين، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فهل تتأثر أسعار الخبز المدعم بعد قرار رفع سعر البنزين والسولار.

رفع سعر البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار الخبز المدعم

قال محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع سعر البنزين والسولار لن يؤثر على أسعار الخبز المدعم.

محمد عبد الجواد

مصير سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على البطاقة التموينية

وأضاف «عبد الجواد» لـ «فيتو» أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم على البطاقة التموينية ويظل سعره 20 قرشا للرغيف وزن 90 جراما دون تغيير.

هيئة السلع تتحمل فروق أسعار الوقود

وأضاف أن الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية هي التي تتحمل فروق أسعار الوقود.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

وكانت وزارة البترول، أعلنت قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، بزيادة جنيهين، وجاءت أسعار البنزين والسولار وفقًا للقرار كالأتي:

سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر. سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر. سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية؛ أيضًا زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة.

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز

ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.

زيادة سعر الغاز الصب

رفع سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

ورفع الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.