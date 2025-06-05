تشييع جنازة سيدة توفيت بسبب خطأ طبي خلال الولادة ببورسعيد

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي بورسعيد خلال تشييع جثمان سيدة تدعى سلمى نبيل، والتي توفيت خلال إجراء عملية ولادة، واتهم أهلها أحد الأطباء بالتسبب في وفاتها بـ خطأ طبي وإهمال منه.

جنازة سيدة توفيت خلال إجراء عملية ولادة ببورسعيد، فيتو

جنازة مهيبة لسيدة توفيت خلال عملية الولادة

وسيطرت حالة من البكاء والحزن الشديد بين المئات من المواطنين الذين حرصوا على أداء الصلاة على المتوفاة، وعلى جانب آخر انتابت حالة من الصدمة والصراخ والحزن بين أهالي المتوفاة، موجهين الاتهامات ضد أحد أطباء النساء والتوليد ببورسعيد، بالإهمال الطبي الجسيم الذي أدى إلى وفاة ابنتهم أثناء إجراء عملية ولادة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المتسببين.

جنازة سيدة توفيت خلال إجراء عملية ولادة ببورسعيد، فيتو

وأكد أهالي المتوفاة في تصريحات صحفية أن سلمى كانت قد دخلت العمليات، وظلت فيها 4 ساعات وهذه مدة زمنية كبيرة بالنسبة عملية ولادة، ثم وجدوا أن الطبيب يطلب لها 4 أكياس دم، ثم 4 أكياس بلازما و12 كيلو صفائح دموية، ثم قالوا لهم أن المريض تعرضت لغيبوبة، وتمت محاولات لإفاقتها بالصدمات ولكن الطحال انفجر.

جنازة سيدة توفيت خلال إجراء عملية ولادة ببورسعيد، فيتو

جنازة سيدة توفيت خلال إجراء عملية ولادة ببورسعيد، فيتو

جنازة سيدة توفيت خلال إجراء عملية ولادة ببورسعيد، فيتو

جنازة سيدة توفيت خلال إجراء عملية ولادة ببورسعيد، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.