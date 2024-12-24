عند حدوث خطأ طبي، إزاي تقدم شكوى ضد الطبيب للجان المسئولية الطبية

نظم مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ضوابط التقديم بشكوى ضد مقدم الخدمة في حالة حدوث خطأ طبي.

ضوابط تقديم الشكاوى بسبب الأخطاء الطبية

ورد ذلك في المادة 12 من مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون المتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

موقع إلكتروني وخط ساخن لتلقي شكاوى الأخطاء الطبية

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

تشكيل لجان المسئولية الطبية

وتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ضوابط تشكيل اللجان الفرعية بشأن المسئولية الطبية، حيث تنص المادة 13 على: يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

فحص شكاوى الأخطاء الطبية

كما حدد مشروع قانون المسئولية الطبية ضوابط فحص شكاوى المواطنين من الأخطاء الطبية، وفقا لما ورد في المادة 14 والتي تنص على: تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.

حق الشاكي في التظلم من قرار لجان المسئولية الطبية

ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

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