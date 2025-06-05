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رياضة

تعادل عمان والأردن سلبيا في الشوط الأول بتصفيات كأس العالم

منتخب عمان، فيتو
منتخب عمان، فيتو

مباراة عمان والأردن، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب عمان ومنتخب الأردن، سلبيا بدون أهداف على ملعب “مجمع السلطان قابوس الرياضي”، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم آسيا المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.
 

بث مباشر، مشاهدة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

يمكن مشاهدة مباراة عمان أمام الأردن على قناة beIN SPORTS HD 5 وقناة الكأس Five HD.


 ولمشاهدة المباراة اضغط هنـــــا

مباراة عمان ضد الأردن

ويسعى منتخب الأردن لتحقيق الفوز أمام عمان واقتناص 3 نقاط ثمينة تعيده إلى صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات المونديال.

في المقابل، يطمح منتخب عمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، وعدم التفريط في أي نقطة في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات.

 

مشاهدة مباراة عمان والأردن في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في ترتيب تصفيات كأس العالم آسيا، وذلك بالمجموعة الثانية، برصيد 13 نقطة، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد، ويأتي بفارق 3 نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدر.

بينما تواجد عمان في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، والفوز يبقي حظوظه في التأهل.

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مباراة عمان والأردن آسيا 2025 تصفيات كأس العالم منتخب عمان الأردن

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