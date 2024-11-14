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رياضة

جماهير منتخب العراق تحتشد بملعب البصرة قبل مواجهة الأردن بتصفيات المونديال (فيديو)

جماهير منتخب العراق،
جماهير منتخب العراق، فيتو

العراق والأردن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحضور أعداد كبيرة من جماهير منتخب العراق لمساندة منتخبها أمام الأردن باللقاء الذي سيقام على استاد البصرة في إطار منافسات الجولة الخامسة  تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 القادم.

 


ويرغب المنتخب العراقي في حصد 3 نقاط آخرين لاستعادة صدارة جدول ترتيب المجموعة، عقب الانتصار على عمان ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، ثم تعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام الكويت بالجولة الثانية، وتغلب على فلسطين بهدف نظيف، وأخيرًا هزيمة أمام كوريا الجنوبية.

 

وعلى الجانب الآخر، فرض المنتخب الكويتي التعادل على مضيفه الأردني بنتيجة 1-1، قبل تفوق النشامى على فلسطين بثلاثية مقابل هدف، ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، بينما في الختام اكتساح المنتخب الأردني نظيره العماني برباعية نظيفة.


موعد مباراة منتخب العراق ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026


من المنتظر أن تقام مباراة منتخب العراق ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الخميس، الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري،  في تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق ضد الأردن


ويمكنكم متابعة ومشاهدة مباراة منتخب العراق ضد الأردن مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالأخص قناة beIN SPORTS HD 4 بالإضافة إلى شاشة شبكة قنوات الكأس القطرية المشفرة أيضًا، وبالأخص قناة Alkass Six HD.

 

العراق والاردن المنتخب العراقي كاس العالم 2026 تصفيات المونديال

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