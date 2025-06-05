مباراة قطر وإيران، يلتقي منتخب قطر اليوم الخميس مع نظيره إيران، ضمن تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، المؤهلة للمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في العام المقبل.

بث مباشر، مشاهدة مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة قطر أمام إيران في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناتي بي إن سبورتس 1 وقناة الكأس 5.

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موعد مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق مباراة قطر ضد إيران على ملعب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وذلك في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والقاهرة.

مشاهدة مباراة قطر وإيران في تصفيات كأس العالم

ويسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز على نظيره الإيراني من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى المونديال القادم والمشاركة للمرة الثانية في كأس العالم في تاريخه.

وضمن منتخب إيران التواجد في كأس العالم المقبل حيث يتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة بينما منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

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