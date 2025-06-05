حافلة بيراميدز تصل استاد القاهرة لموجهة الزمالك في نهائي كأس مصر (صور)

وصلت، منذ قليل، حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، مساء اليوم الخميس.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر

ويلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

النجمة الأفريقية الأولى قميص فريق نادي بيراميدز

تزين النجمة الأفريقية الأولى قميص فريق نادي بيراميدز في مباراته أمام الزمالك خلال نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح بيراميدز في تحقيق بطولته القارية الأولى بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

ويرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشورت البديل باللون الأسود في مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم في نهائي كأس مصر اليوم الخميس.

جاء قرار ارتداء فريق الزمالك للشورت البديل بسبب تعارض لونه مع الشورت الذي سيرتديه المنافس باللون الأبيض.

ويرتدي الزمالك قميصه الأساسي باللون الأبيض، في حين سيرتدي فريق بيراميدز قميصه باللون السماوي.

مشوار الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

استهل الزمالك مشواره في الدور الأول بالفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين دون رد، بينما حقق بيراميدز انتصارًا مريحًا على المنصورة بثلاثية نظيفة، ليؤكدا مبكرًا جاهزيتهما للمنافسة على اللقب.

في الدور الثاني، واجه الزمالك تحديًا من مودرن سبورت لكنه حسم المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، في حين واصل بيراميدز أداءه القوي وتفوق على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

ربع النهائي شهد إثارة كبيرة، حيث تغلب الزمالك على سموحة بنتيجة 4-2، في مباراة هجومية مفتوحة، فيما فاز بيراميدز على إنبي بنتيجة 2-1 ليحجز مقعده في نصف النهائي.

في نصف النهائي، أطاح الزمالك بسيراميكا كليوباترا بعد الفوز 2-1، بينما قدم بيراميدز عرضًا قويًا واكتسح البنك الأهلي برباعية نظيفة، ليضرب الفريقان موعدًا ناريًا في النهائي المرتقب الليلة

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