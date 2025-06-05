الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على تشكيل مباراة الزمالك في   نهائي كأس مصر الليلة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك 

 

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر 

 

ويلتقي فريقا الزمالك وبيرامبدز في الثامنة والنصف مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر. 

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نهائى كأس مصر الزمالك بيراميدز مباراة بيراميدز والزمالك بيراميدز والزمالك

مواد متعلقة

البنك الأهلي يخطف فوزا ثمينا من إنبي في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، تعادل 1/1 بين البنك الأهلي وإنبي في الشوط الأول

لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

كبو يقود هجوم إنبي أمام البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

أحمد ريان يقود تشكيل البنك الأهلى فى مواجهة إنبى بكأس عاصمة مصر

غياب هذا اللاعب عن بيراميدز أمام الزمالك بنهائي كأس مصر

إنفانتينو يهنئ بيراميدز بدوري الأبطال ويؤكد مشاركته في كأس العالم 2029

استئناف كأس عاصمة مصر في غياب الكبار.. مواعيد نصف النهائي والقنوات الناقلة.. سيراميكا يدافع عن اللقب والبنك الأهلي يطمح في الفوز والإسماعيلي يسعى لحفظ ماء الوجه

الأكثر قراءة

موسم الحج 2025، رذاذ الماء والمظلات تخفف حرارة الطقس على الحجاج في عرفة (فيديو)

تزامنًا مع موسم الحج، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 يونيو 2025

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أيمن الرمادي يختتم مشواره مع الزمالك بمواجهة بيراميدز الليلة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس مصر.. تفوق كاسح لـ الزمالك في تاريخ مواجهات بيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو فضل يوم عرفة والأعمال المستحبة فيه؟ الإفتاء توضح

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية