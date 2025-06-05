التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على تشكيل مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر الليلة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز والزمالك في نهائي كأس مصر

ويلتقي فريقا الزمالك وبيرامبدز في الثامنة والنصف مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

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