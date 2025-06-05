بث مباشر، مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة تصفيات كأس العالم ، تترقب الجماهير العربية المواجهة المصيرية بين منتخب السعودية، أمام، نظيره البحريني، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

بث مباشر مباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

وتنقل مباراة البحرين أمام السعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وقناة Alkass 6HD.

ويحل منتخب السعودية ضيفًا على منافسه البحرين في ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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مشاهدة مباراة السعودية والبحرين في تصفيات آسيا لكأس العالم



تنطلق مباراة البحرين والسعودية في تصفيات آسيا لكأس العالم اليوم الخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات اليابان وأستراليا وإندونيسيا والبحرين والصين.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد البحرين في المركز الخامس ولديه في رصيده 6 نقاط.

وباتت آمال منتخب السعودية في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026 ضعيفة للغاية، بعد فوز منتخب أستراليا على ضيفه اليابان بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن المرحلة التاسعة من المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية.

وحقق المنتخب الأسترالي فوزًا قاتلًا بهدف في الدقيقة 90 من توقيع عزيز بيهيتش.

ترتيب مجموعة منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة حيث ضمن التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، ويليه منتخب أستراليا برصيد 16 نقطة، وقد اقترب بنسبة كبيرة من ضمان المركز الثاني المؤهل أيضًا للمونديال.

بث مباشر، مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

بينما يحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة بعشر نقاط، وبفارق نقطة عن إندونيسيا صاحبة المركز الرابع، بينما يأتي المنتخب البحريني خامسا بـ 6 نقاط بفارق الأهداف عن الصين.

سيناريو شبه مستحيل يصعد بمنتخب السعودية للمونديال مباشرة

وبات الأخضر السعودي بحاجة إلى سيناريو شبه مستحيل لخطف بطاقة التأهل المباشر، يتمثل في الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام البحرين (اليوم الخميس) وأستراليا (الثلاثاء المقبل)، ليصل إلى 16 نقطة، مع التفوق على أستراليا في فارق الأهداف، علمًا بأن الفارق الحالي 10 بين الجانبين.

ويحسم التأهل في المجموعة الآسيوية بفارق الأهداف، علمًا بأن أستراليا تملك فارق +8، مقابل -2 للسعودية، علمًا بأن الأخضر لعب مباراة أقل.

ورغم صعوبة التأهل المباشر، لا تزال أمام السعودية فرصة للحاق بالملحق، إذ يحتاج للفوز على البحرين لضمان إنهاء المجموعة في أحد المركزين الثالث أو الرابع، ما يؤهله لخوض ملحق آسيوي.

أما الأحمر البحريني فسيسعى بدوره لتحقيق الفوز اليوم على السعودية من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الملحق

قائمة منتخب السعودية لمباراتي البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم



حراسة المرمى: نواف العقيدي - أحمد الكسار - حامد يوسف - عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: حسن كادش - جهاد ذكري - عبد الإله العمري - علي لاجامي - حسان التمبكتي - مهند الشنقيطي - سعود عبدالحميد - متعب الحربي - نواف بوشل - علي مجرشي - محمد بكر.

خط الوسط: مختار علي - مصعب الجوير - علي الأسمري - ناصر الدوسري - فيصل الغامدي - محمد كنو - علي الحسن - زياد الجهني - تركي العمار - مروان الصحفي - سالم الدوسري - همام الهمامي - عبد الرحمن العبود - أيمن يحيى.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الله آل سالم - مهند آل سعد - صالح الشهري - فراس البريكان.

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