هل يرتدي نجم برشلونة السابق قميص منتخب السعودية؟

كشفت تقارير سعودية أن أوناي هيرنانديز لاعب اتحاد جدة السعودي، لم يشارك مع منتخب إسبانيا من قبل، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية لعبه للمنتخب السعودي.

وأفادت التقارير بأن مسألة الاستعانة باللاعب أوناي هيرنانديز في المنتخب السعودي تعود إلى بعض اللوائح والقوانين التي تلزم اللاعب بالبقاء لمدة 5 أعوام كاملة قبل الحصول على الجنسية.

وأشار أحد البرامج السعودية الرياضية إلى أن اللاعب يحتاج إلى تطور بدني بعض الشيء، ولكنه يملك المهارات الرائعة التي تساعده على التألق، موضحًا أن هيرنانديز يحتاج لتطور كبير من أجل الاستمرار في المرحلة التنافسية، والظهور بأفضل صورة.

وتألق الإسباني أوناي هيرنانديز، بشكل لافت، مع فريق الاتحاد السعودي خلال مباراته ضد العروبة، مساء أمس الخميس، في الجولة السابعة والعشرين لدوري روشن.

وانضم هيرنانديز إلى الاتحاد قادمًا من برشلونة الإسباني، في شهر يناير الماضي، لتدعيم صفوف النمور.

ولفت اللاعب صاحب الـ 21 عامًا الأنظار في فوز فريقه على حساب العروبة بعدما سجل أول أهدافه بقميص الاتحاد.

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