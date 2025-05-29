استدعاء مفاجئ للاعب النصر إلى منتخب السعودية قبل تصفيات المونديال

قرر الجهاز الفني لـ منتخب السعودية، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، استدعاء لاعب النصر إلى معسكر الأخضر الحالي المقام في مدينة الخُبر.

ويقيم منتخب السعودية معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

استدعاء سالم النجدي لمنتخب السعودية

وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "إكس" انضمام سالم النجدي، ظهير النصر، إلى معسكر "الأخضر"، بناء على قرار من رينارد.

وأكد الحساب، في بيانه: "استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد اللاعب سالم النجدي للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليا في مدينة الخبر".

وأشار المنتخب إلى أن المعسكر يأتي "ضمن استعدادات الأخضر لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026".

ويأتي ذلك بعد نحو 5 أيام من إعلان قائمة المنتخب السعودي لمباراتي البحرين وأستراليا من قبل رينارد، والتي ضمت 34 لاعبًا.

وسيكون سالم النجدي هو الظهير الأيسر الرابع في القائمة، حيث ضم رينارد متعب الحربي من الهلال، ومحمد سليمان بكر من الأهلي، ونواف بوشل من النصر.

ويُعتبر هذا الاستدعاء هو الأول لصاحب الـ22 عامًا إلى قائمة المنتخب السعودي، بعدما سبق وأن تدرج في منتخبات الشباب.

وشارك النجدي في 37 مباراة مع النصر منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد، كما قدم تمريرة حاسمة.

موقف منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب السعودي سيحل ضيفًا على نظيره البحريني يوم 5 يونيو المقبل، في الجولة التاسعة من التصفيات، قبل أن يستضيف نظيره الأسترالي يوم 10 يونيو، في الجولة العاشرة والأخيرة.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية، بفارق 3 نقاط خلف المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني الذي يؤهل بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم 2026.

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