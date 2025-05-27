محافظ أسوان يستقبل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتكثيف الجهود لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ، وضم وفد الصندوق الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان .

إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات

وخلال اللقاء تم استعراض جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى داخل المحافظة على مدار الشهور الماضية، والرؤية المستقبلية حيث استقبل مركز العزيمة بأسوان الجديدة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع كلية طب جامعة أسوان حيث تم استقبال ما يقرب من 2000 خلال الخط الساخن للصندوق" 16023 " لطلب العلاج من الإدمان.

كما تم إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لـ 1173 موظفا للترقيات، و270 سائقا بالأكمنة، فضلًا عن تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية بالجامعة والمدارس ومراكز الشباب والقرى والمصالح الحكومية.

خطورة تعاطي المواد المخدرة

كما تم الاتفاق على تكثيف الأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطى من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات.

كما سيتم تكثيف برامج التوعية في المدارس ضمن أكبر برنامج وقائى ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني أيضا تنفيذ أنشطة داخل مراكز الشباب على نطاق المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب، كذلك تنظيم زيارات منزلية للأسر بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية الحصول على الخدمات العلاجية لاى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال مركز العزيمة الجديد.

وقدم المحافظ شكره لجهود فريق العمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ودوره الوطني الهادف لتوفير جميع خدمات العلاج والتأهيل للمرضى مجانًا.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه فى ضوء الحراك المجتمعى الكبير من أهالى أسوان للمواجهة الحاسمة لمشكلة انتشار المخدرات فتعتزم المحافظة إطلاق المبادرة، والتى ترتكز على 3 محاور رئيسية، المحور الأول يتمثل فى المكافحة الأمنية بحملات للبؤر الإجرامية للضرب بيد من حديد على الإتجار والترويج للمخدرات، أما المحور الثاني فيتمثل فى آلية تقديم العلاج المناسب للمدمنين من خلال مركز العزيمة ومستشفى التكامل، فيما يتمثل المحور الثالث فى تكثيف جهود الندوات التوعوية لرفع الوعى بخطورة المخدرات، وكيفية التعامل مع مريض الإدمان بما يساهم فى بناء وقوة المجتمع والحد من الجريمة، ونشر السلم الإجتماعى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، لافتًا إلى أن وجود مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان الذى تم إنشاؤه بمدينة أسوان الجديدة بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسوان يعتبر نقطة مضيئة وهامة لتقديم خدمات العلاج والتأهيل للمرضى مجانًا وفقًا للمعايير الدولية، وفى سرية تامة، ويمكن الاتصال لتلقى العلاج أيضًا عن طريق الخط الساخن رقم 16023 ،

وأضاف المحافظ أن الأسرة يقع عليها دور هام فى التربية والتنشئة السليمة ومتابعة الأبناء فى المراحل العمرية المختلفة، وهو الذى يتواكب مع زيادة البرامج والأنشطة المعرفية بمراكز الشباب والأندية والمدارس وكليات ومعاهد الجامعة ودور العبادة لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب.

وأشاد بالدور الرائد للمرأة الأسوانية فى قيادتها للحراك المجتمعي ضد ظاهرة انتشار تعاطي الإدمان والمخدرات حيث يقع على عاتق المرأة مسئولية كبيرة، وهي جديرة بتحقيق ذلك، وهذا يتطلب منا جميعًا التكاتف والتلاحم للوصول إلى الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.

تفاصيل مبادرة “أسوان خالية من المخدرات”

وأشار محافظ أسوان الى أن الفترة الحالية فى إطار تفعيل مبادرة " أسوان خالية من المخدرات " ستشهد التنسيق لافتتاح عيادات مصغرة داخل مراكز المحافظة بإشراف من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتجهيزها ورفع كفاءتها، كما سيتم بالتوازي زيادة عدد الأسرة بمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، والتنسيق مع وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير مستشفى التكامل للأمراض النفسية وعلاج الإدمان بالسد العالى شرق.

ولفت إلى أنه فى نفس السياق سيتم زيادة عدد المتطوعين، فضلًا عن تأهيل وتدريب الرائدات الريفيات والزائرات الصحيات لتعريفهم بالمعلومات التى ينقلونها للمواطنين داخل القرى، وسيتم تغطية كافة القرى بالتوعية اللازمة.

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