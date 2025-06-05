بالدموع والتوسل، حجاج بيت الله يرفعون أكف الضراعة فوق جبل عرفات (فيديو)

موسم الحج 2025، في يوم تغمره الرحمات وتعلو فيه الأصوات بالتكبير والدعاء، توجه حجاج بيت الله الحرام بأكف الضراعة إلى الله لطلب المغفرة والرحمة والعفو.

حجاج بيت الله يرفعون أكف الضراعة إلى الله

وفي مشهد مهيب، نشرت قناة الإخبارية السعودية، فيديو يظهر آلاف من حجاج بيت الله الحرام يرفعون أكف الضراعة إلى الله من فوق جبل عرفات، وهم يذرفون الدموع طلبا للمغفرة والعفو.

يوم تغمره الرحمات وتعلو فيه الأصوات بالتكبير والدعاء..



الحجاج يتضرعون إلى الله بالقبول والمغفرة في #يوم_عرفة#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/68ZD2pBLX4 June 5, 2025

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تسابق الحجاج للصعود إلى "جبل الرحمة" في مشاهد ازدانت بها أرجاء مشعر عرفات المقدس، وسط تعالي أصوات "لبيك اللهم لبيك"، رافعين أكفهم بالدعوات، ليستعدوا بعد غروب شمس اليوم بالنفرة إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها.

فوق جبل الرحمة، فيتو

خطط تنظيمية واسعة

في الوقت ذاته، شهدت المنطقة المجاورة لجبل الرحمة مشروع تطوير وتحسين، سعيًا للارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة لضيوف الرحمن.

كما تشهد ساحات مشعر عرفات تواجدا مكثفًا للجهات الحكومية من مختلف القطاعات الأمنية والطبية والبلدية، في خطط تنظيمية واسعة، حيث يتم تشغيل مستشفى جبل الرحمة، وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة في نطاق المشعر، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الفورية لكافة ضيوف الرحمن.

تظليل وتطوير 85 ألف متر مربع من ساحة مسجد نمرة

في الوقت ذاته، أتمت شركة "كِدانة" تظليل وتطوير 85 ألف متر مربع من ساحة مسجد نمرة وتظليلها بـ 320 مظلة و350 عمود رذاذ، وتشجير المنطقة، ما يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، كما حددت مساحة 60 ألف متر مربع لتظليل وتبريد المسارات بمشعر عرفات، وتزويدها بمراوح رذاذ لتقليل تأثير حرارة الشمس المباشرة.

بجوار جيل الرحمة، فيتو

أشهر جبال مكة المكرمة

ويعتبر جبل الرحمة أو جبل عرفات من أشهر جبال مكة المكرمة الدينية والتاريخية، وهو أكمة صغيرة يصعد إليها الحجاج يوم عرفة للوقوف بها، حيث وقف الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الصخرات الكبار المفترشة في طرف الجبل، واستنادًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف".

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