الأزهر يوضح حكم الانتفاع بجلد الأضحية أو بيعه

عيد الأضحى 2025، يتجدد الحديث حول أحكام الأضحية مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تكثر التساؤلات حول حكم الانتفاع بجلد الأضحية أو بيعه.

حكم الانتفاع بجلد الأضحية أو بيعه

وفي هذا السياق، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم الانتفاع بجلد الأضحية أو بيعه، مستندا إلى حديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وقال مركز الأزهر للفتوى، إنه يجوز للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء؛ لما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء. [أخرجه أحمد في مسنده].

حكم الانتفاع بجلد الأضحية أو بيعه



وأوضح أنه لا يجوز بيعه عند الجمهور؛ لأن الأضحية بالذبح تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذُ العوض عنه بما في ذلك الجلد.

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية

وفي وقت سابق، أوضح الشيخ أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفية توزيع لحوم الأضحية.

كيفية توزيع لحوم الأضحية

وقال الشيخ أحمد في لقاء مع “فيتو”: "ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا»، موضحا أن العلماء أخذوا من هذا الحديث استحباب التثليث في توزيع لحوم الأضاحي.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التوزيع حسب السنة يكون ثلث للمضحي أو لأهل بيته، وثلث لأصحابه أو أقربائه، والثلث الأخير للفقراء والمساكين؛ مؤكدا أنه يُستحب التوسعة على الفقراء والمساكين، خاصة في أيام العيد وأيام منى.

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