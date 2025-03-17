حدث في 17 رمضان سنة 58 هـ، وفاة السيدة عائشة أم المؤمنين

كانت أحبّ زوجات سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قلبه، وفضلها الله، سبحانه، على سائر أمهات المؤمنين بالعديد من الميزات.. ومنها أنّ سيدنا محمدا، صلى الله عليه وآله وسلم، كان يُمرّض في بيت عائشة، رضي الله عنها، وانتقل، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الرفيق الأعلى وهو في حجرها.



وكانت الوحيدة التي تزوّجها الرسول، صلى الله عليه وسلم، بِكرًا.



نزلت براءتها من الله، تعالى، في آيات قرآنية تُتلى إلى قيام الساعة بعد حادثة الإفك.

أمُّ المؤمنين

هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر بنِ عامرِ بنِ عمروِ بنِ كعبِ بنِ سعدِ بنِ تَيْمِ.



يلتقي نسبها مع الرسول، صلى الله عليه وسلم، في الجدّ السابع من جهة الأب.



كنيتها "أم عبد الله"، كنّاها به رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، تطييبًا لخاطرها، ووالدها الصِدّيق من أحبّ الرجال إلى قلب النبيّ، صلى الله عليه وآله وسلم.

أمّا أمّها فكانت من أوائل من أسلم. كان مولد السيدة عائشة في مكّة المكرّمة في بيتٍ عامر بالإيمان والإخلاص بعد بعثة النبيّ بأربع أو خمس سنوات.

زواج الرسول بها

جاء زواجها من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بوحيٍ من السّماء، حيث رأى في المنام أنّ جبريل، عليه السلام، يُخبره أنّها زوجته.



ولم تكن آيات الإفك هى الوحيدة التي نزلت في عائشة، ففيها وفي حفصة بنت عمر بن الخطاب نزلت الآية 3 من سورة "التحريم" أيضا.

وفاتها

في لحظاتها الأخيرة، وكانت فى السادسة والستين من عمرها زارها عبد الله بن عباس، واستأذن فى الدخول وقال لها: "أبشري.. ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنتِ أحبَّ نساء رسول الله إليه ولم يكن رسولُ الله يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الإيواء فأصبح رسول الله وأصبح الناس وليس معهم ماءٌ فأنزل الله آية التيمم فكان ذلك في سببك، وما أنزل اللهُ من الرخصة لهذه الأمة، وأنزل الله براءَتك من فوق سبع سموات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجدٌ من مساجد الله إلا يُتلى فيه آناء الليل وآناء النهار"، فأجابته أمُّ المؤمنين: "دعك مني يا ابن عباس والذي نفسي بيده لوددتُ أنِّي كنتُ نسيًا منسيًّا".



تُوفّيت السيدة عائشة في المدينة المنوّرة في شهر رمضان المبارك، في اليوم السابع عشر منه، في السنة السابعة والخمسين من الهجرة، وقيل في الثامنة والخمسين أو التاسعة والخمسين للهجرة، وكان ذلك في ليلة يوم الثلاثاء.



وصلّى عليها أبو هريرة، وكانت قد أوصت في مرض احتضارها أن تُدفن ليلًا، ودُفنت، رضي الله عنها، في البقيع.

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