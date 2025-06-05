التزموا المخيمات، السعودية تحذر الحجاج من الخروج لهذا السبب

موسم الحج 2025، واصلت وزارة الحج والعمرة السعودية تحذيرها لجميع الحجاج في مشعر عرفة، وطالبتهم بالبقاء في مخيماتهم، وتجنب الخروج من الخيمة من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 4 من مساء اليوم الخميس.

تحذيرات للحجاج بعدم الخروج من مخيماتهم

كما حذرت وزارة الحج والعمرة جميع الحجاج من الذهاب لمسجد نمرة أو جبل الرحمة خلال نفس الفترة، مؤكدة أن سبب التحذيرات يعود إلى الارتفاع في درجات الحرارة، في يوم عرفة.



وقالت وزارة الحج والعمرة في تحذيرها للحجاج في مشعر عرفات: "أخي الحاج: نأمل التزامكم بالبقاء في المخيمات، وعدم الخروج خلال الأوقات الموضحة، تجنبًا لخطر الإصابة بضربات الشمس".

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد السعودية أعلن عن حالة الطقس، اليوم الخميس، يوم عرفة، حيث حذرت الحجاج من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، التي سجلت على جبل عرفات نحو 41 درجة مئوية، حسبما ذكرت المركز، عبر وكالة الأنباء السعودية (واس).

توصيات للحجاج في مشعر عرفات

ودعت وزارة الحج والعمرة إلى استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، للوقاية مما وصفته بـ "الإجهاد الحراري"، وذلك ضمن ما وُصف بجهود المنظومة الصحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، ليتمكنوا من أداء مناسك الحج بصحة وطمأنينة.

تحذيرات الحجاج من الخروج من مخيماتهم، فيتو

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن "المنظومة الصحية تكثف جهودها في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بالمشاعر المقدسة، مع استمرار انتشار الفرق الطبية المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية الفورية، إلى جانب تكثيف الرسائل التوعوية بين الحجاج، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية ويضمن لهم موسم حج آمن وصحي.

كما أصدرت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، توصياتها للحجاج في مشعر عرفات لتفادي الإجهاد الحراري المعرضين له نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في هذا اليوم، والتي تصل إلى 41 درجة.

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