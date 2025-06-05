توافد الحجاج إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)

بدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات، للاستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتَي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

مسجد نمرة

ويعد مسجد نمرة في مشعر عرفات أحد المساجد الخمسة في المشاعر المقدسة ويعتبر ثاني أكبر مسجد في مكة المكرمة بعد المسجد الحرام.

وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها الكاملة في مسجد نمرة بمشعر عرفات لاستقبال الحجاج في يوم عرفة اليوم الخميس التاسع من ذي الحجة، وفُرش المسجد بسجاد فاخر على مساحة بلغت 125 ألف متر مربع، ضمن خطة متكاملة لتوفير بيئة مهيأة للعبادة والخشوع.

توافد ضيوف الرحمن لمسجد نمرة في مشعر عرفات وسط انسيابية عالية



عبر مراسل #الإخبارية محمد السبيعي #الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/CmQkKKfI7r — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2025

وشهد المسجد تنفيذ مشاريع تطويرية نوعية، من أبرزها مشروع تخفيض الإجهاد الحراري للساحة الخلفية، وذلك بتركيب 19 مظلة تعمل على خفض درجة الحرارة بمعدل 10 درجات مئوية، إلى جانب دهان الأرضيات بمادة عاكسة لأشعة الشمس، ونُفذ مشروع تهيئة وتلطيف الساحات المحيطة عبر تركيب وتشغيل 117 مروحة ضباب متصلة بمضخات مياه عالية الضغط وشبكات توزيع، تعمل على خفض درجات الحرارة بمعدل 9 درجات مئوية.

مشاريع خدمية

ونُفذ مشروع التهوية والتكييف بتحديث نظام التحكم، ويتيح مراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون، وتشغيل وحدات التكييف، ووحدات تنقية الهواء التي تتيح تجدد الهواء داخل المسجد مرتين في الساعة بنسبة 100%، إلى جانب التحكم في مضخات المياه، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتوفير هواء نقي يمنح الحجاج بيئة صحية لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

مراسل #الإخبارية عبدالله عايش: مسجد نمرة في مشعر عرفات يعد أحد المساجد الخمسة في المشاعر المقدسة ويعتبر ثاني أكبر مسجد في مكة المكرمة بعد المسجد الحرام#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/mmGelTIseg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2025

وضمن العناية بالخدمات الصحية، رُكبت 70 وحدة تبريد مياه، تبلغ سعة كل وحدة ألف لتر في الساعة تخدم ما يقارب 2000 حاج في الساعة، ليبلغ إجمالي ما تخدمه البرادات 140 ألف حاج في الساعة، ويشمل العمل مشروع ترميم شامل لمسجد نمرة، تضمن معالجة 5,800 متر طولي من فواصل التمدد، واستبدال العزلين الحراري والمائي، وتحديث الأرضيات والدهانات، وتركيب وحدات إنارة LED، وتحديث اللوحات الكهربائية ونظام تصريف الأمطار، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل والصيانة.

أعمال التطوير

واستُكملت أعمال التطوير بتركيب نظام صوتيات متقدم وكاميرات مراقبة أمنية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن والسلامة داخل المسجد، إضافة إلى تنظيم البوابات والمداخل لضمان انسيابية الحركة، ويبلغ إجمالي عدد الأبواب 72 بابًا، وتولت تنفيذ هذه المهام فرق إشرافية وخدمية تباشر أعمالها لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

مراسل #الإخبارية أحمد البرتاوي: حركة الحجاج تسير بانسيابية عالية من منى إلى عرفات وسط تنظيم استثنائي#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/lgTaQswmp8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2025

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة إستراتيجية تنفذها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

توسعات مسجد نمرة

وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية أضخم توسعاته بطول بلغ 340 مترًا من الشرق إلى الغرب، وعرضٍ يقدر بـ240 مترًا من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع، إلى جانب ساحة مظللة خلف المسجد تقدَّر مساحتها بـ8000 متر مربع، ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400 ألف مصل، ويظهر بست مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 مترًا، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسة تحتوي على 64 بابًا، ويضم غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

حجة الوداع

يذكر أن المسجد بُني في الموضع الذي خطب فيه الرسول في حجة الوداع، وذلك في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري، ويقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادٍ من أودية مكة المكرمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه، حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة"، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه.

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