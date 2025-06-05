الصحة العالمية: 4 أعراض للإصابة بالجفاف للحجاج يوم عرفات وهذه طرق التعامل معها

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج للحماية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف اليوم أثناء الوقوف بجبل عرفات

وتضمنت نصائح منظمة الصحة العالمية:

١- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء أداء الشعائر.

٢- ابحث عن الظل كلما أمكن.

٣- اشرب الماء بانتظام، حتى لو كنت لا تشعر بالعطش.

٤-الحرص على زيادة استهلاك السوائل في الطقس الحار أو عند النشاط البدني.

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أهم أعراض الجفاف منها:

١-العطش الشديد.

٢-جفاف الفم والجلد.

٣-البول الداكن.

٤-الدوخة أو التعب.

وقالت إنه إذا ظهرت أعراض الجفاف يجب اتباع الآتي:

١- استرح في مكان بارد.

٢ اشرب الماء أو محلول الإماهة الفموية.

٣- اطلب المساعدة الطبية إذا استمرت الأعراض.

وقالت: ان تناول أدوية مثل مدرات البول يمكن أن تزيد من أعراض الجفاف أو تتداخل مع قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة.

كانت بعثة الحج الطبية أكدت حدوث ارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الوقوف بجبل عرفات اليوم الخميس وهذه الأجواء قد تشكل خطرًا بالغًا على صحة الحجاج، خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري، وهم يمثلون النسبة الأكبر من الحجاج المصريين هذا العام.

وأوضحت البعثة الطبية، أن التعرض للشمس المباشرة أو السير لمسافات طويلة خلال ساعات النهار يؤدي إلى الإصابة بأعراض قد تبدو في بدايتها بسيطة، لكنها قد تتطور بسرعة إلى مضاعفات صحية خطيرة.

خطورة التواجد في الشمس لفترات طويلة يوم عرفة

ونصحت الحجاج بضرورة عدم التواجد إطلاقًا تحت أشعة الشمس لفترات طويلة يوم عرفة، ولا داعي لتسلق جبل الرحمة أو الذهاب لمسجد نمرة في وقت الذروة، لمنع التعرض لضربة شمس.

وأكدت أن الأعراض الأولية التي قد تظهر نتيجة التعرض للحرارة المرتفعة تتضمن طفحًا جلديًا بسيطًا قد يعتقد البعض أنه حساسية أو ناتج عن النوم أو الأكل، ثم تتطور الحالة إلى كرمبات عضلية وشد عضلي.

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