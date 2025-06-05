بعثة الحج الطبية: تخصيص 7 مستشفيات ميدانية بعرفات ومنى للحجاج

كشفت بعثة الحج الطبية عن تخصيص السلطات السعودية 7 مستشفيات ميدانية وهم 3 بعرفات و4 بمنى، لاستقبال الحجاج أثناء الوقوف بجبل عرفات.

تخصيص 46 عيادة متنقلة

وأكدت تخصيص 46 عيادة متنقلة، موزعة لتقديم الخدمات الطبية العاجلة أثناء أداء المناسك.

وأشار الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس بعثة الحج الطبية إلى التنسيق مع الجانب السعودي بشأن الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات، حيث تم تشكيل فرق طبية وإدارية سعودية للإشراف على استكمال مناسك الحج لهؤلاء المرضى، بما يضمن أداء الشعائر بأمان وسلامة.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم الاتفاق على خطة لتنسيق العمل بين البعثة الطبية، وكافة بعثات الحج المصرية، متضمنة بعثات الداخلية، والتضامن، بهدف التكامل في تقديم الخدمات.

وأشار رئيس البعثة الطبية للحج، الى أهمية التواجد الميداني للفِرق الطبية بعرفات ومنى، وتكثيف حملات التوعية الصحية والاطمئنان على صحة وسلامة الحجاج المصريين، بالمرور الدوري على المرضى المحتجزين في المراكز الصحية التابعة للسلطات الصحية السعودية.

أكد أن البعثة الطبية عقدت اجتماعًا مع ممثلين من السلطات الصحية السعودية للتنسيق بشأن تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة

أشار إلى تخصيص الرقم (937) من قبل الجانب السعودي لتلقي البلاغات والاستفسارات الصحية من الحجاج على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

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