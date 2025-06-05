محاكمة عاطل بتهمة الاتجار في الأسلحة البيضاء بالأزبكية 14 يونيو

حددت محكمة جنايات القاهرة 14 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وكانت مباحث قسم شرطة الأزبكية تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار بها وتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

على الفور شكلت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية فريق بحث وبإجراء التحريات تبين ان عاطل له معلومات جنائية اتخذ من مسكنه بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبيع الأسلحة النارية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأزبكية من ضبط المتهم، وبحوزته 10 قطع سلاح أبيض متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته قطع السلاح الأبيض المضبوط بقصد بيعها لزبائنه من معتادي التشاجر وممارسي البلطجة مقابل 300 جنيه للقطعة الواحدة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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